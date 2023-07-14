الاقتصاد بغزة تصدر قراراً بحظر استيراد المعادن الثمينة ذات عيار متدني



وأوضحت الوزارة أنه وبناء على مقتضيات المصلحة العامة فإنه يحظر استيراد أو ادخال أو تصنيع أو عرض أو تسويق معادن ثمينة ذات عيار متدني وطلائها بعيار أعلى من معدن الذهب.



وأكدت الوزارة أن كل من يخالف هذا القرار سيعرض نفسه للمساءلة القانونية وسيتخذ بحقه الإجراءات القانونية المشددة، وتحريز جميع المضبوطات في مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة.



وبينت الوزارة أن تنفيذ أحكام هذا القرار سيتم اعتباراً من الخميس 13 تموز/ يوليو 2023.





رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة الاقتصاد الوطني قراراً بحظر استيراد المعادن الثمينة ذات عيار متدني.