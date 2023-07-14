بعد رصدها تضخم أمواله.. العراق يستدعي سفيره لدى تركيا

أفادت وكالة الأنباء العراقية (واع)، بأن السلطات العراقية، استدعت اليوم الجمعة، سفيرها لدى تركيا وذلك عقب رصدها "تضخم أمواله بطريقة غير مشروعة".





وقالت هيئة النزاهة الاتحادية (حكومية)، إن "قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في بغداد أصدر أمراً باستقدام السفير العراقي الحالي لدى تركيا؛ على خلفية رصد دائرة الوقاية في الهيئة حصول تضخّم في أمواله".



وأوضح البيان أن التقرير الفنيّ لدائرة الوقاية التابعة للهيئة أفاد بأن مقدار التضخم في ثروة السفير العراقي بلغ أكثر من 2 مليار و304 ملايين دينار عراقي (نحو 1,757,417 دولار)".



وأشار إلى أنه "تم فتح قضية جزائية بحق السفير، بعد أن تبين أن قيمة التضخم الحاصل في أمواله لا تتناسب مع موارده الاعتيادية، ممَّا يشير إلى وجود كسب غير مشروع".



ولفتت هيئة النزاهة في بيانها إلى أن السفير العراقي لدى أنقرة تعمد إخفاء معلومات في استمارة كشف الذمة المالية الخاصة به "إذ قدم معلومات كاذبةً ومضللةً بخصوص مصادر أمواله".



وفي فبراير/ شباط الماضي، أعلن العراق وصول سفيره الجديد لدى الجمهورية التركية ماجد اللجماوي إلى مطار أنقرة لتسلم مهام عمله.





رام الله - دنيا الوطن