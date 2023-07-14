وزير الزراعة ومحافظ طوباس يتفقدان عددًا من المشاريع في محافظة طوباس

رام الله - دنيا الوطنقام وزير الزراعة الفلسطيني، رياض عطاري ومحافظ محافظة طوباس يونس العاص، الخميس، بجولة تفقدية لعدد من المشاريع التي تنفذها وزارة الزراعة بالتعاون مع شركائها، حيث شملت بلدة تياسير لافتتاح وحدة الري التي تم تنفيذها وتطويرها من قبل وزارة الزراعة ومجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين بتمويل من الحكومة الهولندية والتي تخدم 800 دونم من خلال توفير 1000 م3 من المياه عن طريق خزان معدني وخط مياه ناقل بطول 6 كم ضمن المرحلة الاولى.وسيتم استكمال المرحلة الثانية لتشمل 250 دونم اضافي، ويهدف المشروع للتحول من الزراعة البعلية للزراعة المروية.ومن ثم تم زيارة مزرعة حمضيات بمساحة 30 دونم وزراعات للمحاصيل العلفية التي تروى بالمياه العادمة المعالجة من محطة تياسير .وفي بلدة عقابا وبحضور رئيس البلدية تم افتتاح وتدشين خط مياه ناقل لري المحاصيل الزراعية في بلدة عقابا بطول 2 كم يخدم ما مساحته 250 دونما من أراضي بلدة عقابا تنفيذ وزارة الزراعة ضمن خطة تنمية العناقيد الزراعية بتمويل الحكومة الفلسطينية.وتم أيضا تسليم لوازم سياج لارض تعود للمزارع محمد فايز من مزارعي منطقة الساكوت في عين البيضاء في الاغوار الشمالية.واختتمت الجولة التفقدية للمحافظة بافتتاح غابة جبل الثور بمساحة أولية 300 دونم بتنفيذ من وزارة الزراعة ضمن مشروع تخضير والتي تهدف لخلق مساحات خضراء ضمن مساهمة وزارة الزراعة المجتمعية تجاه السياحة البيئية .وشارك في الجولة وكيل وزارة الزراعة، وكيل مساعد الموارد الطبيعية، ومدير عام المياه الزراعية، ومدير عام مديرية زراعة محافظة طوباس والاغوار، ومدير دائرة الاغوار الشمالية، ومدير دائرة المياه م. محمود برهم و م. امجد فياض الادارة العامة للغابات والمراعي وعدد من موظفي مديرية الزراعة.ومن الشركاء حضرت السيدة ايرين جيرستين عن الممثلية الهولندية، وممثلا عن مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين د. ايمن الرابي ، وممثل اتحاد الفلاحين والمركز الفلسطيني للتنمية الاجتماعية والاقتصادية السيد جمال مبسلط.