شؤون فلسطينية

وزير الزراعة ومحافظ طوباس يتفقدان عددًا من المشاريع في محافظة طوباس

وزير الزراعة ومحافظ طوباس يتفقدان عددًا من المشاريع في محافظة طوباس
رام الله - دنيا الوطن
قام وزير الزراعة الفلسطيني، رياض عطاري ومحافظ محافظة طوباس يونس العاص، الخميس، بجولة تفقدية لعدد من المشاريع التي تنفذها وزارة الزراعة بالتعاون مع شركائها، حيث شملت بلدة تياسير لافتتاح وحدة الري التي تم تنفيذها وتطويرها من قبل وزارة الزراعة ومجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين بتمويل من الحكومة الهولندية والتي تخدم 800 دونم من خلال توفير 1000 م3 من المياه عن طريق خزان معدني وخط مياه ناقل بطول 6 كم ضمن المرحلة الاولى.

وسيتم استكمال المرحلة الثانية لتشمل 250 دونم اضافي، ويهدف المشروع للتحول من الزراعة البعلية للزراعة المروية.

ومن ثم تم زيارة مزرعة حمضيات بمساحة 30 دونم وزراعات للمحاصيل العلفية التي تروى بالمياه العادمة المعالجة من محطة تياسير .

وفي بلدة عقابا وبحضور رئيس البلدية تم افتتاح وتدشين خط مياه ناقل لري المحاصيل الزراعية في بلدة عقابا بطول 2 كم يخدم ما مساحته 250 دونما من أراضي بلدة عقابا تنفيذ وزارة الزراعة ضمن خطة تنمية العناقيد الزراعية بتمويل الحكومة الفلسطينية.

وتم أيضا تسليم لوازم سياج لارض تعود للمزارع محمد فايز من مزارعي منطقة الساكوت في عين البيضاء في الاغوار الشمالية.

واختتمت الجولة التفقدية للمحافظة بافتتاح غابة جبل الثور بمساحة أولية 300 دونم بتنفيذ من وزارة الزراعة ضمن مشروع تخضير والتي تهدف لخلق مساحات خضراء ضمن مساهمة وزارة الزراعة المجتمعية تجاه السياحة البيئية .

وشارك في الجولة وكيل وزارة الزراعة، وكيل مساعد الموارد الطبيعية، ومدير عام المياه الزراعية، ومدير عام مديرية زراعة محافظة طوباس والاغوار، ومدير دائرة الاغوار الشمالية، ومدير دائرة المياه م. محمود برهم و م. امجد فياض الادارة العامة للغابات والمراعي وعدد من موظفي مديرية الزراعة.

ومن الشركاء حضرت السيدة ايرين جيرستين عن الممثلية الهولندية، وممثلا عن مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين د. ايمن الرابي ، وممثل اتحاد الفلاحين والمركز الفلسطيني للتنمية الاجتماعية والاقتصادية السيد جمال مبسلط.

أخبار ذات صلة

راصد جوي يكشف حالة طقس فلسطين اليومين المقبلين

راصد جوي يكشف حالة طقس فلسطين اليومين المقبلين

عائلة بركة ترد على بيان &quot;كهرباء غزة&quot; الأخير بشأن وفاة أحد أبنائها

عائلة بركة ترد على بيان "كهرباء غزة" الأخير بشأن وفاة أحد أبنائها

الاقتصاد بغزة تصدر قراراً بحظر استيراد المعادن الثمينة ذات عيار متدني

الاقتصاد بغزة تصدر قراراً بحظر استيراد المعادن الثمينة ذات عيار متدني

وزير الزراعة ومحافظ طوباس يتفقدان عددًا من المشاريع في محافظة طوباس

وزير الزراعة ومحافظ طوباس يتفقدان عددًا من المشاريع في محافظة طوباس

لاعبة المنختب الوطني الفلسطيني حلا القاضي تتوج بفضية دورة الألعاب العربية في الكاراتيه

لاعبة المنختب الوطني الفلسطيني حلا القاضي تتوج بفضية دورة الألعاب العربية في الكاراتيه

فلسطين ترحب بجهود مصر لعقد قمة دول جوار السودان

فلسطين ترحب بجهود مصر لعقد قمة دول جوار السودان

إطلاق أول شبكة (بريطانية - فلسطينية) تُعنى بالصحة

إطلاق أول شبكة (بريطانية - فلسطينية) تُعنى بالصحة

نائب أيرلندي يطالب حكومة بلاده بالاعتراف رسمياً بدولة فلسطين

نائب أيرلندي يطالب حكومة بلاده بالاعتراف رسمياً بدولة فلسطين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاقتصاد بغزة تصدر قراراً بحظر استيراد المعادن الثمينة ذات عيار متدني

الاقتصاد بغزة تصدر قراراً بحظر استيراد المعادن الثمينة ذات عيار متدني

وزير الزراعة ومحافظ طوباس يتفقدان عددًا من المشاريع في محافظة طوباس

وزير الزراعة ومحافظ طوباس يتفقدان عددًا من المشاريع في محافظة طوباس

فلسطين ترحب بجهود مصر لعقد قمة دول جوار السودان

فلسطين ترحب بجهود مصر لعقد قمة دول جوار السودان

إطلاق أول شبكة (بريطانية - فلسطينية) تُعنى بالصحة

إطلاق أول شبكة (بريطانية - فلسطينية) تُعنى بالصحة

شاهد: قوات الاحتلال تقمع وقفة في حي الشيخ جراح وتعتقل شابّين

شاهد: قوات الاحتلال تقمع وقفة في حي الشيخ جراح وتعتقل شابّين

الاحتلال يحتجز أربعة مواطنين وينصب حاجزا عسكريا جنوب أريحا

الاحتلال يحتجز أربعة مواطنين وينصب حاجزا عسكريا جنوب أريحا

إصابات بالرصاص المعدني خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

إصابات بالرصاص المعدني خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

أهالي أم صفا ينجحون بإزالة البؤرة الاستيطانية من القرية شمال غرب رام الله

أهالي أم صفا ينجحون بإزالة البؤرة الاستيطانية من القرية شمال غرب رام الله

منوعات

عارفة عبد الرسول تثير موجة ضحك وتفاعل بصورتها الأخيرة

عارفة عبد الرسول تثير موجة ضحك وتفاعل بصورتها الأخيرة

بالصور.. ياسمين عبد العزيز تغازل زوجها بكلمات شعبية

بالصور.. ياسمين عبد العزيز تغازل زوجها بكلمات شعبية

بالفيديو.. فيفي عبده ترد على منتقدي رقصها عبر منصات التواصل

بالفيديو.. فيفي عبده ترد على منتقدي رقصها عبر منصات التواصل

سيرين عبد النور تروّج لأغنيتها الجديدة باستخدام صوت بدرية طلبة

سيرين عبد النور تروّج لأغنيتها الجديدة باستخدام صوت بدرية طلبة

بدلة لطيفة في كليب &quot;بحب في غرامك&quot; تصل لمبلغ خيالي في مزاد علني

بدلة لطيفة في كليب "بحب في غرامك" تصل لمبلغ خيالي في مزاد علني

&quot;مين قال إني مش محجبة؟&quot;.. حنان شوقي تتصدر الترند بتصريحاتها الأخيرة

"مين قال إني مش محجبة؟".. حنان شوقي تتصدر الترند بتصريحاتها الأخيرة

بالصور.. شام الذهبي تؤكد حملها بطريقة عفوية

بالصور.. شام الذهبي تؤكد حملها بطريقة عفوية

أحمد سعد يروج لحفلته الجديدة في تونس بعد أزمته الأخيرة

أحمد سعد يروج لحفلته الجديدة في تونس بعد أزمته الأخيرة

شاهد.. محمد هنيدي يتصدر الترند بعد سخريته من الزمالك

شاهد.. محمد هنيدي يتصدر الترند بعد سخريته من الزمالك

بالفيديو.. عبير صبري تكشف سبب عدم إقامتها مع زوجها

بالفيديو.. عبير صبري تكشف سبب عدم إقامتها مع زوجها

عربي

بعد رصدها تضخم أمواله.. العراق يستدعي سفيره لدى تركيا

بعد رصدها تضخم أمواله.. العراق يستدعي سفيره لدى تركيا

إعلام الاحتلال: عناصر من حزب الله أزالوا كاميرات مراقبة إسرائيلية قرب الحدود

إعلام الاحتلال: عناصر من حزب الله أزالوا كاميرات مراقبة إسرائيلية قرب الحدود

مصرع أربعة أشخاص وإصابة 28 آخرين بتدهور حافلة في سوريا

مصرع أربعة أشخاص وإصابة 28 آخرين بتدهور حافلة في سوريا

التعاون الاسلامي ترحب بدعوة البرلمان الأوروبي الى الاعتراف بدولة فلسطين

التعاون الاسلامي ترحب بدعوة البرلمان الأوروبي الى الاعتراف بدولة فلسطين