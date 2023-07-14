لاعبة المنختب الوطني الفلسطيني حلا القاضي تتوج بفضية دورة الألعاب العربية في الكاراتيه

رام الله - دنيا الوطنتوجت لاعبة منتخبنا الوطني للكاراتيه حلا القاضي، اليوم الجمعة، بفضية دورة الألعاب العربية، بعد وصولها للدور النهائي في منافسات اللعبة التي جرت بالقاعة البيضاوية في العاصمة الجزائرية.ونافست حلا في فئة وزن تحت 68 كغم "كوميتيه"، حيث حققت الفوز في مباراتها الأولى على منافستها الإماراتية، وتبعتها بانتصارٍ ثانٍ أمام لاعبة المنتخب الجزائري، لتضمن وصولها للدور النهائي.وفي الدور النهائي، واجهت حلا، لاعبة المنتخب المغربي، وقدمت أداءً قوياً، لكنها خسرت في اللحظات الأخيرة من اللقاء.وفي منافسات اليوم، شارك كل من محمد عودة ورزق طنطيش في منافسات تحت وفوق 84 كغم، لكن الحظ لم يحالفهما، لتختتم بذلك مشاركة منتخب الكاراتيه في الدورة العربية، بعد أن لعب بالأمس كل من حاتم عمرو في "الكاتا"، ونافس على البرونزية، وأنس بشارات في "الكوميتيه".