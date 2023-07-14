تمرد جديد في صفوف جيش الاحتلال ضد الإصلاحات القضائية





وقالت قناة (كان) الإسرائيلية إن "106 من جنود وطيارين وضابط من الاحتياط في سلاح الجو أعلنوا عن توقفهم عن المشاركة في التدريبات في ظل مواصلة الحكومة الإسرائيلية انقلابها على القضاء".





في حين، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نيّته الاستمرار في إجراءات تشريع قانون الإصلاح القضائي رغم تهديدات طياري الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي.



وفي وقت سابق، الأسبوع المنصرم، أفاد موقع (واللا) الإسرائيلي، بأن "أكثر من 420 جنديًا من جنود الاحتياط في وحدة الكوماندوز البحري (شايطيت 13) أعلنوا الليلة الماضية، رفضهم للخدمة العسكرية لحين وقف مخطط التشريعات القضائية.



يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه المظاهرات داخل إسرائيل للأسبوع الـ 27 ضد خطة التغييرات في الجهاز القضائي.











رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، برفض المئات من جنود الاحتياط في وحدة سييرت متكال الخدمة العسكرية وذلك رفضًا للإصلاحات القضائية التي تقودها حكومة بنيامين نتنياهو.ووفق (القناة 12) الإسرائيلية، فإن "250 من جنود الاحتياط في سييرت متكال يبلغون قيادتهم بوقف التطوع للخدمة العسكرية إذا استمرت خطة تعديل القضاء".