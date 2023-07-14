إصابة شاب بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال شمال رام الله

رام الله - دنيا الوطنأصيب شاب بالرصاص الحي "التوتو" في قدمه، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة كوبر شمال رام الله.وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة عقب تصدي المواطنين لهجوم المستوطنين على البلدة في محاولة منهم للاستيلاء على منطقة "الباطن"، حيث رفعوا علم دولة الاحتلال على التلة قبل أن ينسحبوا منها.وأضافت أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدى لإصابة شاب من قرية أبو شخيدم برصاص "التوتو" في القدم.