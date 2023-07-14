وفاة عامل من قطاع غزة أثناء عمله داخل أراضي 48

أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، اليوم الجمعة، وفاة العامل عصام عابد من سكان مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، خلال عمله داخل أراضي 48.



ووفق الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، فإن "العامل عابد انضم لقائمة شهداء لقمة العيش، الذين ارتفعت أعداد حالات الوفاة في صفوفهم خلال عملهم داخل أراضي 48 إلى 11 عاملاً، كان آخرهم استشهاد العامل المسن أمين أبو وردة (59 عامًا) جراء اعتداء المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين عليه أثناء عمله في 27 إبريل/ نيسان الماضي".





وطالب الاتحاد منظمة العمل العربية والدولية ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل وفضح سياسة الاحتلال وإرسال لجان تحقيق وتقصي حقائق بالجرائم المستمرة في مواقع العمل داخل أراضي 48 و فتح تحقيق مستقل بهذه الجرائم.



كم وطالب وزارة العمل الفلسطينية بالعمل على إحالة ملف الانتهاكات المتواصلة بحق العمال للمحاكم العمالية الدولية، حيث تسجل سنويا نحو 46 حالة وفاة بمواقع العمل بالداخل المحتل معظمهم من الضفة الغربية.





رام الله - دنيا الوطن