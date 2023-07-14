شؤون فلسطينية

‎السفير شبلي يبحث مع وزير الخارجية المالي سبل تعزيز العلاقات الثنائية

‎السفير شبلي يبحث مع وزير الخارجية المالي سبل تعزيز العلاقات الثنائية
رام الله - دنيا الوطن
بحث سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مالي هادي شبلي، مع وزير الخارجية والتعاون الدولي المالي عبد الله جوب، اليوم الجمعة، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خلال لقاء عقد في مقر الوزارة في العاصمة باماكو.

وناقش اللقاء، جملة من المسائل ذات الاهتمام المشترك والتي تتعلق بمواضيع الأمن والدفاع والزراعة، ومشروع اتفاقية لإعفاء تأشيرة الدخول بين البلدين، والعمل على توقيع مذكرة تشاور سياسي بين البلدين.

وأكد جوب على مواقف جمهورية مالي الثابتة إزاء القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى استعداد الطرف المالي كذلك للسعي من أجل توطيد العلاقات الثنائية وتوسيع دائرتها لتشمل المجالات التنموية كافة.

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