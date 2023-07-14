إعلام الاحتلال: عناصر من حزب الله أزالوا كاميرات مراقبة إسرائيلية قرب الحدود





رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، بوقوع حادث خطير قرب منطقة المطلة على الحدود مع لبنان، تمكّن خلالها عناصر من حزب الله الاستيلاء على كاميرات مراقبة كانت منصوبة ع الجدار الفاصل مع لبنان وهي بحوزتهم الآن.وعلّق الصحفي الإسرائيلي (يوسي يهوشع) على الحادث قائلاً إن "هذا الأمر زيادة أخرى فى جرأة حزب الله الذي يبحث عن المزيد من الاستفزازات ضد الجيش الإسرائيلي على الحدود"، مضيفًا "سنرى ماذا سيفعل الجيش عندما يستيقظ".في حين، قالت إذاعة جيش الاحتلال، إن "الجيش الإسرائيلي ألقى قنلبة صوت وأطلق النار في الهواء لتفريق صحفيين كانوا يصورون على السياج الفاصل قرب المطلة".