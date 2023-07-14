مصرع أربعة أشخاص وإصابة 28 آخرين بتدهور حافلة في سوريا

أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بوفاة أربعة أشخاص وإصابة 28 آخرين نتيجة تدهور بولمان على أوتستراد (دمشق- حمص).



وأوضحت وزارة الداخلية السورية، بأن مركبة من نوع بولمان تدهورت على أوتستراد (دمشق – حمص) بالقرب من مركز طرق القطيفة، حيث نجم عن الحادث وفاة أربعة أشخاص، وإصابة 28 آخرين.



وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن دوريات من شرطة مركزي الطرق العامة في القطيفة ودوما حضرت إلى المكان، وتم نقل الوفيات وإسعاف المصابين إلى المشافي وإزالة آثار الحادث من المكان، مبينة أن التحقيقات ما زالت مستمرة لمعرفة سبب الحادث.





رام الله - دنيا الوطن