المكتبة الوطنية تنفّذ زيارة لمؤسسات الذاكرة الأندونيسية

رام الله - دنيا الوطنزار رئيس المكتبة الوطنية الفلسطينية عيسى قراقع، مرافق ودوائر الأرشيف الوطني الأندونيسي ومركز ترميم الوثائق ومركز التراث والمحفوظات والمتحف الوطني الأندونيسي، للاطلاع عن كثب على التجربة الأندونيسية في حفظ الموروث الحضاري والذاكرة التاريخية والمخزون الثقافي والفكري والأدبي والسياسي والاجتماعي.جاء ذلك على هامش مشاركة قراقع ومدير عام الأرشيف في المكتبة فوّاز سلامة في منتدى الأرشيفات الوطنيّة في الدول الإسلامية المنعقد في العاصمة الأندونيسية جاكرتا.ونفّذ الوفد الفلسطيني جولات للاستطلاع من خلال الإطلاع المباشر والعروض المرئية للتعريف بالمهام والأنشطة والإنجازات والتطور، علاوة على إسهامات مؤسسات حفظ الذاكرة التاريخية والموروث في الحضارة الأندونيسية، والنظم والإجراءات الفنية والتقنية في عمليات حفظ الوثائق والمخطوطات، وعمليات الترميم والتعقيم والتجليد ووسائل الحماية وإدارة خدمات المعلومات من خلال التكنولوجيا وعمليات الرقمنة.وأبدى رئيس الأرشيف الأندونيسي إمام كونارتو، استعداد الأرشيف الأندونيسي للتعاون مع المكتبة الوطنية الفلسطينية، للاستفادة من التجربة الأندونيسية في مجالات التأهيل والتدريب وبناء القدرات وتعزيز دور المكتبة الوطنية في المحافل الدولية صاحبة الاختصاص.بدوره، قدم قراقع شكره وتقديره باسم رئيس دولة فلسطين محمود عباس والشعب الفلسطيني لجمهورية أندونيسيا على دعمها الثابت لقضيتنا العادلة في المحافل الدولية، كما شكر مسؤولي المؤسسات الأندونيسية التي تعنى بحفظ الذاكرة وطواقم عملها بما وصلوا إليه من إنجازات مهمة.