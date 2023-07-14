شؤون فلسطينية

شاهد: قوات الاحتلال تقمع وقفة في حي الشيخ جراح وتعتقل شابّين

شاهد: قوات الاحتلال تقمع وقفة في حي الشيخ جراح وتعتقل شابّين
مواجهات مع الاحتلال في حي الشيخ جراح
رام الله - دنيا الوطن
قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، الوقفة الأسبوعية في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة ضد مخططات التهجير القسري، واعتقلت شابّين

وقالت هيئة شؤون الأسرى إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين المقدسيين عدي العوري ورمضان حاج محمود عقب اعتدائها على المواطنين في حي الشيخ جراح.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتدت على المشاركين في الوقفة بالضرب، واعتقلت شابّين.

ورفع المشاركون في الوقفة العلم الفلسطيني، واليافطات المنددة بمخططات الاحتلال لتهجير أهالي الحي قسريا من منازلهم، لصالح الجمعيات الاستيطانية.

 


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