شؤون فلسطينية

التعليم تصدر توضيحاً بشأن موعد نتائج التوجيهي 2023

التعليم تصدر توضيحاً بشأن موعد نتائج التوجيهي 2023
نتائج توجيهي فلسطين 2023
رام الله - دنيا الوطن
أصدر الناطق باسم وزارة التربية والتعليم، صادق الخضور، اليوم الجمعة، توضيحاً بشأن ما يتم تداوله من مواعيد لنتائج الثانوية العامة في فلسطين لعام 2023.

وقال الخضور في تصريح صحفي إنه "لا موعد محدد لإعلان نتائج التوجيهي حتى الآن، وكل ما يُنشر غير صحيح" لافتاً إلى أن الوزارة هي "الجهة الوحيدة المخولة بتحديد يوم النتائج".

وفي وقت سابق، أكد الخضور في تصريح لـ"دنيا الوطن" أن إعلان نتائج الثانوية العامة في فلسطين سيكون نهاية الأسبوع المقبل (دون تحديد اليوم) لحين الانتهاء من كافة الإجراءات.

وقال الخضور إن "نتائج الثانوية العامة ستعلن نهاية الأسبوع المقبل أحد الأيام (الخميس أو الجمعة أو السبت)، مؤكداً أنها لن تجتاز يوم السبت".

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