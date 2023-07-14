دولي

بلينكن: أميركا مستعدة لبدء حوار مع كوريا الشمالية دون شروط مسبقة

بلينكن: أميركا مستعدة لبدء حوار مع كوريا الشمالية دون شروط مسبقة
وزير الخارجية الأمريكي - أنتوني بلينكن
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن إن "الولايات المتحدة مستعدة لبدء حوار مع كوريا الشمالية دون شروط مسبقة".

وتابع خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، أننا "نواجه تحديات مثل إطلاق كوريا الشمالية صواريخ بشكل متكرر وانتشار الأسلحة وانتهاكات حقوق الانسان"

وتابع "نظام كوريا الشمالية يستمر في محاولة فرض وجوده في هذه المنطقة وندعم جهود آسيان لدعم الاستقرار".

وقال بلينكن إن" الولايات المتحدة ستستمر في علاقتها مع الصين من خلال التعاون معها في كافة المجالات".

وأوضح وزير الخارجية الاميركي أنه خلال زيارته للصين بحث "جملة من القضايا على رأسها العدوان الروسي على أوكرانيا".

وأشار إلى أن "العدوان الروسي على أوكرانيا يستمر في الإضرار ليس بالشعب الأوكراني فقط بل بهذه المنطقة من العالم أيضا".

وقال بلينكن إننا "مستعدون للتعامل مع التحديات التي تؤثر علينا وعلى الصين رغم نقاط الاختلاف الواضحة".

وأكمل "أوضحنا بشكل مستمر للصين أن أي عمل يستهدف الحكومة والشركات الأمريكية مصدر قلق لنا وسنرد بشكل مناسب".

ولفت خلال حديثه إلى أن "النظام العسكري في ميانمار يستمر في انتهاكاته وعلينا  مواصلة ممارسة الضغوط للكف عن انتهاكاته"

وختم "تأثرت مناطق كثيرة من العالم بسبب النزاع خصوصا ما يتعلق الأمن الغذائي وعلينا بحث سبل سلمية لحل النزاع".


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