السفير الفلسطيني يوسف درخم يقدم أوراق اعتماده لرئيسة الجمهورية الهيلينية

رام الله - دنيا الوطنقدم السفير يوسف درخم، اليوم الجمعة، أوراق اعتماده كسفير مفوض فوق العادة، إلى رئيسة الجمهورية الهيلينية كاتيرينا ساكيلوروبولو، خلال مراسم جرت في القصر الجمهوري بالعاصمة اليونانية أثينا.ونقل السفير درخم إلى رئيسة الجمهورية، تحيات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتمنياته الشخصية لها بوافر الصحة والنجاح، ولجمهورية اليونان دوام الأمن والأمان والازدهار، كذلك نقل تحيات رئيس الوزراء محمد اشتية ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي.وثمن دور حكومة اليونان وشعبها ومواقفهم ودعمهم للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، والتزامهم بحل الدولتين حسب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.وأكد حرص دولة فلسطين على تقوية أواصر الصداقة التاريخية بين الشعبين الفلسطيني واليوناني، وتوسيع نطاق التعاون في القطاعات الحكومية والتجارية والشعبية في مجالات الصحة والطاقة والسياحة، وتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري، بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين.من جهتها، هنأت الرئيسة ساكيلوروبولو، السفير درخم بمنصبه الجديد، متمنية له النجاح والسداد في أداء مهامه، فيما عبر نائب وزير الخارجية كوستاس فراجويانيس، عن دعمه لمهام السفير درخم في تطوير العلاقات الاقتصادية، بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.