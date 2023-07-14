التعاون الاسلامي ترحب بدعوة البرلمان الأوروبي الى الاعتراف بدولة فلسطين

رام الله - دنيا الوطنرحبت منظمة التعاون الاسلامي بدعوة البرلمان الأوروبي الصادرة يوم أمس، الدول الاوروبية الى الاعتراف بدولة فلسطين وحماية حلالدولتين اضافة الى تأكيده على أهمية انهاء الاحتلال الاسرائيلي ووقف جميع الانشطة الاستيطانية باعتبارها غير شرعية بموجب القانونالدولي وقرارات الشرعية الدولية، فضلا عن دعمه لعمل المحكمة الجنائية الدولية المستمر للنظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانيةالمرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وعبرت المنظمة عن تقديرها لهذا الموقف التاريخي، داعية، في الوقت نفسه، دول الاتحاد الاوروبي الى الاعتراف بدولة فلسطين على حدودالرابع من حزيران 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، بما يسهم في دعم الجهود الدولية الرامية لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم علىأساس رؤية حل الدولتين، انسجاماً مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلةالتعاون الاسلامي ترحب بدعوة البرلمان الأوروبي الى الاعتراف بدولة فلسطينرحبت منظمة التعاون الاسلامي بدعوة البرلمان الأوروبي الصادرة يوم أمس، الدول الاوروبية الى الاعتراف بدولة فلسطين وحماية حلالدولتين اضافة الى تأكيده على أهمية انهاء الاحتلال الاسرائيلي ووقف جميع الانشطة الاستيطانية باعتبارها غير شرعية بموجب القانونالدولي وقرارات الشرعية الدولية، فضلا عن دعمه لعمل المحكمة الجنائية الدولية المستمر للنظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانيةالمرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وعبرت المنظمة عن تقديرها لهذا الموقف التاريخي، داعية، في الوقت نفسه، دول الاتحاد الاوروبي الى الاعتراف بدولة فلسطين على حدودالرابع من حزيران 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، بما يسهم في دعم الجهود الدولية الرامية لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم علىأساس رؤية حل الدولتين، انسجاماً مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة