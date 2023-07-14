خطيب الأقصى يدعو لوقف جرائم القتل داخل أراضي 48

رام الله - دنيا الوطندعا خطيب المسجد الأقصى، الشيخ إسماعيل نواهضة، أهالي أراضي 48 لوقف جرائم القتل، والالتزام بوصية النبي عليه الصلاة والسلام بأن دم المسلم على المسلم حرام.وأكد الشيخ نواهضة أن النصر سيبقى حليفنا وأن المستقبل لقرآننا، داعياً للتحرر من الخوف والحزن رغم المحن والنكبات.وشدد نواهضة على أن فلسطين ستبقى عصية على المحتلين، وسيبقى شعبها صامد ثابتاً متجذراً فيها.وأَضاف خطيب الأقصى أن قدسنا ومقدساتنا وقرانا مرت بأحداث جسام وجراحات دامية تمثلت بالاجتياحات المسعورة، والاعتقالات اللاإنسانية لشبابنا ونسائنا وأطفالنا والاعدامات الميدانية والحصار ومصادرة والأراضي لإقامة المستوطنات وقلع الأشجار أو حرقها وهدم والبيوت أو الاستيلاء عليها بغير وجه حق.