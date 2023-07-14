تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

رام الله - دنيا الوطنتجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم، بالأسلحة الثقيلة والخفيفة بعد ساعات من الهدوء الحذر.واندلعت اشتباكات عنيفة جنوب الخرطوم بالأسلحة الثقيلة والخفيفة، مع سماع دوي انفجارات وتصاعد ألسنة اللهب والدخان، بحسب موقع "روسيا اليوم".وشهدت مدينة أم درمان غرب الخرطوم، أيضا اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والخفيفة بالتزامن مع تحليق للطيران الحربي.وجاء تجدد الاشتباكات بعد يوم من ترحيب الطرفين بمخرجات قمة "دول جوار السودان" التي استضافتها العاصمة المصرية القاهرة وشارك فيها قادة مصر وليبيا وتشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى وجنوب السودان وإثيوبيا وإريتريا.