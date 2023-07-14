دولي

"الدواء الأميركية" تتحدى الصحة العالمية وتعتبر الأسبارتام آمناً وغير مسرطن

"الدواء الأميركية" تتحدى الصحة العالمية وتعتبر الأسبارتام آمناً وغير مسرطن
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأميركية التي وافقت على (الأسبارتام) منذ عقود أمس الخميس انتقادًا غير عادي لنتائج منظمة الصحة العالمية وأكدت موقفها الراسخ بأن المُحلي آمن، في تعارض حاد مع المنظمات الدولية سيضع المستهلكين في حيرة من أمرهم،

وفي بيان لها نشرته "نيويورك تايمز" الأميركية، قالت إدارة الغذاء والدواء الأميركية إنها "لا تتفق مع استنتاج منظمة الصحة العالمية بأن الدراسات تدعم تصنيف الأسبارتام على أنه مادة مسرطنة محتملة للبشر".

وأضافت أيضًا أن "الأسبارتام الذي يتم توصيفه من قبل منظمة الصحة العالمية W.H.O. بأنه قد يكون مادة مسرطنة للإنسان" لا يعني أن الأسبارتام مرتبط بالفعل بالسرطان".

وسيثير بيان إدارة الغذاء والدواء ضد المنظمة الدولية المزيد من الجدل في أوروبا، ومن المرجح أن تؤدي تصريحات الوكالات العالمية المتنازعة إلى إثارة الارتباك بين المستهلكين.

وأدت المخاوف بشأن ارتفاع المعدلات العالمية للسمنة ومرض السكري بالإضافة إلى تغيير تفضيلات المستهلكين إلى انفجار في الأطعمة والمشروبات الخالية من السكر ومنخفضة السكر. حيث يعد الأسبارتام، أحد المحليات الستة المعتمدة من قبل المنظمين الأميركيين ويوجد في آلاف من المنتجات الخالية من السكر، والصودا الخاصة بالحمية، والشاي، ومشروبات الطاقة وحتى الزبادي، كما أنها تستخدم لتحلية العديد من المنتجات الصيدلانية.

وكانت جهتان مرتبطتان بمنظمة الصحة العالمية قد أعلنتا، اليوم الجمعة، أن محلي الأسبارتام "مادة مسرطنة محتملة"، لكنه يظل آمناً عند استهلاكه عند المستويات المتفق عليها بالفعل.

ويأتي الإعلان بناء على قراري لجنتين مختلفتين تابعتين لمنظمة الصحة العالمية، كانت إحداهما تنظر في وجود أدلة على أن المادة تشكل خطراً محتملاً، والأخرى تقيم مقدار الخطر الفعلي الذي تشكله هذه المادة على الحياة.

أخبار ذات صلة

&quot;الدواء الأميركية&quot; تتحدى الصحة العالمية وتعتبر الأسبارتام آمناً وغير مسرطن

"الدواء الأميركية" تتحدى الصحة العالمية وتعتبر الأسبارتام آمناً وغير مسرطن

الهند تطلق مركبة فضائية نحو القمر

الهند تطلق مركبة فضائية نحو القمر

نتنياهو يدين سماح السلطات السويدية بحرق نسخة من (التوراة)

نتنياهو يدين سماح السلطات السويدية بحرق نسخة من (التوراة)

السويد توافق على حرق نسخة من &quot;التوراة&quot;

السويد توافق على حرق نسخة من "التوراة"

أعضاء كونغرس يعلنون مقاطعتهم لخطاب هرتسوغ

أعضاء كونغرس يعلنون مقاطعتهم لخطاب هرتسوغ

بوتين يعرض على قوات فاغنر فرصة الانضمام للجيش

بوتين يعرض على قوات فاغنر فرصة الانضمام للجيش

&quot;النواب الأمريكي&quot; يرفض تعديلا يمنع تسليم أوكرانيا قنابل عنقودية

"النواب الأمريكي" يرفض تعديلا يمنع تسليم أوكرانيا قنابل عنقودية

تفاصيل اجتماع الرئيس الإسرائيلي مع نتنياهو

تفاصيل اجتماع الرئيس الإسرائيلي مع نتنياهو

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الأسير أمين جرابعة يعلق إضرابه عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري

الأسير أمين جرابعة يعلق إضرابه عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري

المطران حنا: ممارسات المستوطنين انعكاسا للسياسة الإسرائيلية الهادفة لابتزاز شعبنا والضغط عليه

المطران حنا: ممارسات المستوطنين انعكاسا للسياسة الإسرائيلية الهادفة لابتزاز شعبنا والضغط عليه

المرور بغزة: 5 إصابـات في 10 حـوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

المرور بغزة: 5 إصابـات في 10 حـوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

الديمقراطية تحذر من إفراغ جولة الحوار الوطني من مضمونها وتحويلها لمنصة خطابات

الديمقراطية تحذر من إفراغ جولة الحوار الوطني من مضمونها وتحويلها لمنصة خطابات

أسعار العملات: الدولار يواصل الانخفاض مقابل الشيكل

أسعار العملات: الدولار يواصل الانخفاض مقابل الشيكل

أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق غزة الجمعة

أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق غزة الجمعة

إصابة 20 مواطنا بالاختناق في سبسطية

إصابة 20 مواطنا بالاختناق في سبسطية

طقس فلسطين: أجواء شديدة الحرارة حتى الإثنين المقبل

طقس فلسطين: أجواء شديدة الحرارة حتى الإثنين المقبل

منوعات

بالصور.. ياسمين عبد العزيز تغازل زوجها بكلمات شعبية

بالصور.. ياسمين عبد العزيز تغازل زوجها بكلمات شعبية

بالفيديو.. فيفي عبده ترد على منتقدي رقصها عبر منصات التواصل

بالفيديو.. فيفي عبده ترد على منتقدي رقصها عبر منصات التواصل

سيرين عبد النور تروّج لأغنيتها الجديدة باستخدام صوت بدرية طلبة

سيرين عبد النور تروّج لأغنيتها الجديدة باستخدام صوت بدرية طلبة

بدلة لطيفة في كليب &quot;بحب في غرامك&quot; تصل لمبلغ خيالي في مزاد علني

بدلة لطيفة في كليب "بحب في غرامك" تصل لمبلغ خيالي في مزاد علني

&quot;مين قال إني مش محجبة؟&quot;.. حنان شوقي تتصدر الترند بتصريحاتها الأخيرة

"مين قال إني مش محجبة؟".. حنان شوقي تتصدر الترند بتصريحاتها الأخيرة

بالصور.. شام الذهبي تؤكد حملها بطريقة عفوية

بالصور.. شام الذهبي تؤكد حملها بطريقة عفوية

أحمد سعد يروج لحفلته الجديدة في تونس بعد أزمته الأخيرة

أحمد سعد يروج لحفلته الجديدة في تونس بعد أزمته الأخيرة

شاهد.. محمد هنيدي يتصدر الترند بعد سخريته من الزمالك

شاهد.. محمد هنيدي يتصدر الترند بعد سخريته من الزمالك

بالفيديو.. عبير صبري تكشف سبب عدم إقامتها مع زوجها

بالفيديو.. عبير صبري تكشف سبب عدم إقامتها مع زوجها

بالفيديو.. كريستيانو رونالدو يتصدر الترند بهذا الفعل

بالفيديو.. كريستيانو رونالدو يتصدر الترند بهذا الفعل

عربي

تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

تنظيم القاعدة يتبنى هجوما جنوب اليمن

تنظيم القاعدة يتبنى هجوما جنوب اليمن

مصر وإثيوبيا: اتفاق على إطلاق مفاوضات للتوصل لاتفاق حول سد النهضة

مصر وإثيوبيا: اتفاق على إطلاق مفاوضات للتوصل لاتفاق حول سد النهضة

أول تعليق من مجلس السيادة على البيان الختامي لقمة دول جوار السودان

أول تعليق من مجلس السيادة على البيان الختامي لقمة دول جوار السودان