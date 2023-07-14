دولي

الهند تطلق مركبة فضائية نحو القمر

الهند تطلق مركبة فضائية نحو القمر
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت وكالة الفضاء الهندية، اليوم الجمعة، مركبة فضائية غير مأهولة إلى القطب الجنوبي البعيد من القمر.

وقالت الوكالة إن مركبة فضائية هندية شقت طريقها إلى الجانب البعيد من القمر في مهمة متابعة لجهودها قبل ما يقرب من أربع سنوات للهبوط بمركبة جوالة على سطح القمر.

وأقلعت "تشاندرايان3"، الكلمة التي تعني "مركبة القمر" باللغة "السنسكريتية"، من منصة الإطلاق في سريهاريكوتا جنوبي الهند بمركبة مدارية ومركبة هبوط ومركبة جوالة، في عرض لتكنولوجيا الفضاء الناشئة في الهند.

و من المقرر أن تبدأ المركبة الفضائية رحلة تستغرق أكثر من شهر بقليل قبل أن تهبط على سطح القمر في وقت لاحق في أغسطس.

وقال سريدهارا بانيكر سومناث المدير بمنظمة أبحاث الفضاء الهندية بعد وقت قصير من الإطلاق: "مبروك للهند. بدأت تشاندرايان3 رحلتها نحو القمر".

وقال الدكتور جيتندرا سينغ، الوزير الأول للعلوم والتكنولوجيا، "تم تزويد وحدة الهبوط والمركبة الجوالة ذات الست عجلات في (تشاندرايان3) بحمولات من شأنها أن توفر بيانات للمجتمع العلمي حول خصائص التربة والصخور القمرية، بما في ذلك التركيبات والعناصر الكيميائية.

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