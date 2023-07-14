نتنياهو يدين سماح السلطات السويدية بحرق نسخة من (التوراة)

رام الله - دنيا الوطنأدان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، قرار السلطات السويدية بالسماح بحرق نسخة من (التوراة) أمام السفارة الإسرائيلية.وقال نتنياهو في تصريح له "إننا نأخذ هذا القرار المخزي والعدواني على محمل الجد - يجب احترام الكتب المقدسة لجميع الأديان".وكانت الشرطة السويدية وافقت على طلب مواطن سويدي بحرق "التوراة" غدا أمام السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم، بعد أسبوعين ونصف على السماح لناشط آخر بإحراق مصحف أمام مسجد العاصمة.وأفادت قناة "INEWS24" الإسرائيلية، فإنه ليس من الواضح حتى الآن هوية الرجل الذي أراد إشعال النار في "التوراة"، ولكن يبدو أنه يريد أيضا أن يفعل ذلك لتحدي التزام السويد بمبدأ حرية التعبير، وهو المبدأ الذي دفعها إلى الموافقة أيضا على حرق نسخة من القرآن.وبحسب القناة، فإن القادة المسلمين واليهود في السويد يمارسون خلف الكواليس ضغوطا على ذلك الرجل من أجل أن يمتنع عن حرق التوراة، لكنهم لم ينجحوا حتى الآن.وتبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأربعاء الماضي، قرارا مثيرا للجدل حول الكراهية الدينية، وذلك على خلفية جريمة إحراق القرآن الكريم مؤخرا في السويد.