دولي

السويد توافق على حرق نسخة من "التوراة"

السويد توافق على حرق نسخة من "التوراة"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
وافقت الشرطة السويدية اليوم الجمعة، على طلب مواطن سويدي بحرق "التوراة" غدا أمام السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم، بعد أسبوعين ونصف على السماح لناشط آخر بإحراق مصحف أمام مسجد العاصمة.

وأفادت قناة "INEWS24" الإسرائيلية، فإنه ليس من الواضح حتى الآن هوية الرجل الذي أراد إشعال النار في "التوراة"، ولكن يبدو أنه يريد أيضا أن يفعل ذلك لتحدي التزام السويد بمبدأ حرية التعبير، وهو المبدأ الذي دفعها إلى الموافقة أيضا على حرق نسخة من القرآن.

وبحسب القناة، فإن القادة المسلمين واليهود في السويد يمارسون خلف الكواليس ضغوطا على ذلك الرجل من أجل أن يمتنع عن حرق التوراة، لكنهم لم ينجحوا حتى الآن.

وتبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأربعاء الفائت قرارا مثيرا للجدل حول الكراهية الدينية، وذلك على خلفية جريمة إحراق القرآن الكريم مؤخرا في السويد.

ويدعو القرار، الذي قدمته باكستان نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي (OIC) التي تضم 57 دولة، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى نشر تقرير عن الكراهية الدينية إلى الدول، لمراجعة قوانينها وسد الثغرات التي قد تعرقل المنع، ومقاضاة الأفعال والدعوة إلى الكراهية الدينية.

وفي وقت سابق، أحرق مهاجر عراقي في السويد القرآن خارج مسجد في ستوكهولم، مما أثار غضبا في جميع أنحاء العالم الإسلامي ومطالبة الدول الإسلامية بالتحرك.

أخبار ذات صلة

نتنياهو يدين سماح السلطات السويدية بحرق نسخة من (التوراة)

نتنياهو يدين سماح السلطات السويدية بحرق نسخة من (التوراة)

السويد توافق على حرق نسخة من &quot;التوراة&quot;

السويد توافق على حرق نسخة من "التوراة"

أعضاء كونغرس يعلنون مقاطعتهم لخطاب هرتسوغ

أعضاء كونغرس يعلنون مقاطعتهم لخطاب هرتسوغ

بوتين يعرض على قوات فاغنر فرصة الانضمام للجيش

بوتين يعرض على قوات فاغنر فرصة الانضمام للجيش

&quot;النواب الأمريكي&quot; يرفض تعديلا يمنع تسليم أوكرانيا قنابل عنقودية

"النواب الأمريكي" يرفض تعديلا يمنع تسليم أوكرانيا قنابل عنقودية

تفاصيل اجتماع الرئيس الإسرائيلي مع نتنياهو

تفاصيل اجتماع الرئيس الإسرائيلي مع نتنياهو

غالانت: لدى السلطة فرصة للقيام بما هو متوقع منها في جنين

غالانت: لدى السلطة فرصة للقيام بما هو متوقع منها في جنين

على خلفية التشريعات القضائية.. نقابة الأطباء في إسرائيل تهدد بتعطيل النظام الصحي

على خلفية التشريعات القضائية.. نقابة الأطباء في إسرائيل تهدد بتعطيل النظام الصحي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الأسير أمين جرابعة يعلق إضرابه عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري

الأسير أمين جرابعة يعلق إضرابه عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري

المطران حنا: ممارسات المستوطنين انعكاسا للسياسة الإسرائيلية الهادفة لابتزاز شعبنا والضغط عليه

المطران حنا: ممارسات المستوطنين انعكاسا للسياسة الإسرائيلية الهادفة لابتزاز شعبنا والضغط عليه

الديمقراطية تحذر من إفراغ جولة الحوار الوطني من مضمونها وتحويلها لمنصة خطابات

الديمقراطية تحذر من إفراغ جولة الحوار الوطني من مضمونها وتحويلها لمنصة خطابات

أسعار العملات: الدولار يواصل الانخفاض مقابل الشيكل

أسعار العملات: الدولار يواصل الانخفاض مقابل الشيكل

أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق غزة الجمعة

أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق غزة الجمعة

إصابة 20 مواطنا بالاختناق في سبسطية

إصابة 20 مواطنا بالاختناق في سبسطية

طقس فلسطين: أجواء شديدة الحرارة حتى الإثنين المقبل

طقس فلسطين: أجواء شديدة الحرارة حتى الإثنين المقبل

النضال الشعبي: مواجهة المشروع الصهيوني الإحلالى يتطلب تصليب الجبهة الداخلية

النضال الشعبي: مواجهة المشروع الصهيوني الإحلالى يتطلب تصليب الجبهة الداخلية

منوعات

بدلة لطيفة في كليب &quot;بحب في غرامك&quot; تصل لمبلغ خيالي في مزاد علني

بدلة لطيفة في كليب "بحب في غرامك" تصل لمبلغ خيالي في مزاد علني

&quot;مين قال إني مش محجبة؟&quot;.. حنان شوقي تتصدر الترند بتصريحاتها الأخيرة

"مين قال إني مش محجبة؟".. حنان شوقي تتصدر الترند بتصريحاتها الأخيرة

بالصور.. شام الذهبي تؤكد حملها بطريقة عفوية

بالصور.. شام الذهبي تؤكد حملها بطريقة عفوية

أحمد سعد يروج لحفلته الجديدة في تونس بعد أزمته الأخيرة

أحمد سعد يروج لحفلته الجديدة في تونس بعد أزمته الأخيرة

شاهد.. محمد هنيدي يتصدر الترند بعد سخريته من الزمالك

شاهد.. محمد هنيدي يتصدر الترند بعد سخريته من الزمالك

بالفيديو.. عبير صبري تكشف سبب عدم إقامتها مع زوجها

بالفيديو.. عبير صبري تكشف سبب عدم إقامتها مع زوجها

بالفيديو.. كريستيانو رونالدو يتصدر الترند بهذا الفعل

بالفيديو.. كريستيانو رونالدو يتصدر الترند بهذا الفعل

ما حقيقة زواج عمرو مصطفى بسميرة سعيد؟

ما حقيقة زواج عمرو مصطفى بسميرة سعيد؟

محمد هنيدي يحتفي بالفنان لطفي لبيب بكلمات مؤثرة

محمد هنيدي يحتفي بالفنان لطفي لبيب بكلمات مؤثرة

طلاق الفنانة نسرين طافش من زوجها للمرة الثانية

طلاق الفنانة نسرين طافش من زوجها للمرة الثانية

عربي

تنظيم القاعدة يتبنى هجوما جنوب اليمن

تنظيم القاعدة يتبنى هجوما جنوب اليمن

مصر وإثيوبيا: اتفاق على إطلاق مفاوضات للتوصل لاتفاق حول سد النهضة

مصر وإثيوبيا: اتفاق على إطلاق مفاوضات للتوصل لاتفاق حول سد النهضة

أول تعليق من مجلس السيادة على البيان الختامي لقمة دول جوار السودان

أول تعليق من مجلس السيادة على البيان الختامي لقمة دول جوار السودان

طالع: ثمانية بنود للبيان الختامي لقمة دول جوار السودان

طالع: ثمانية بنود للبيان الختامي لقمة دول جوار السودان