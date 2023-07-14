الأسير أمين جرابعة يعلق إضرابه عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري

رام الله - دنيا الوطنعلق الأسير الإداري أمين جرابعة، اليوم الجمعة إضرابه المفتوح عن الطعام، والذي استمر لمدة 11 يوما، رفضا لاعتقاله الإداري، وذلك بعد وعود تقضي بتحديد سقف اعتقاله.وقال نادي الأسير، في بيان، إن الأسير جرابعة (20 عاما)، من بلدة بيتين شمال رام الله، اعتقله الاحتلال الإسرائيلي في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وقد جرى تحويله للاعتقال الإداري، وصدر بحقه أمرا اعتقال إداري مدتهما أربعة أشهر، ينتهي الأمر الإداري الحالي في 26 آب/ أغسطس المقبل.وبين نادي الأسير، أن إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسير جرابعة عقب تعليقه للإضراب، من الزنازين إلى أقسام الأسرى.