أعضاء كونغرس يعلنون مقاطعتهم لخطاب هرتسوغ

رام الله - دنيا الوطنأعلن أعضاء في الكونغرس الأمريكي مقاطعتهم لخطاب رئيس دولة الاحتلال إسحاق هرتسوغ المزمع إلقاؤه الأسبوع القادم في الكونغرس.وبحسب (القناة 7) الإسرائيلية، فقد أعلنت عضو الكونغرس الديمقراطية ألكساندريا أوكاسيو كورتيز أنها ستقاطع خطاب هرتسوغ أمام الكونغرس الأسبوع المقبل.وبإعلان (كورتيز) يرتفع عدد النواب الديمقراطيين الذين سيقاطعون خطاب هرتسوغ إلى ثلاثة، بعد أن أعلنت إلهان عمر وجمال بومان أيضاً أنهما لن يحضرا الخطاب.وتأتي زيارة هرتسوغ للولايات المتحدة الأمريكية بدعوة من إدارة بايدن وسط احتجاجات ضخمة في إسرائيل احتجاجاً على إصرار نتنياهو وشركائه تمرير تعديلات قانونية تصفها المعارضة بأنها انقلاب قضائي.