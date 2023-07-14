المطران حنا: ممارسات المستوطنين انعكاسا للسياسة الإسرائيلية الهادفة لابتزاز شعبنا والضغط عليه

رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس اليوم الجمعة، إن المستوطنون المتطرفون يعتدون على شعبنا الفلسطيني وهم يجولون ويصولون في كل مكان وخاصة في مدينة القدس.وأكد حنا أن ممارسات المستوطنين تأتي انعكاسا للسياسة الإسرائيلية الرسمية التي هدفها ابتزاز شعبنا والضغط عليه، مضيفاً "ففي الضفة الغربية تنتشر البؤر الاستيطانية في اكثر من مكان وموقع أما في القدس فحدث ولا حرج فهنالك تغيرات دراماتيكية تحدث على الأرض وتحولات وسياسات وممارسات هادفة لفرض امر واقع جديد في المدينة المقدسة في ظل حالة الانقسام الفلسطيني والحالة العربية التي يسودها الوهن".وتابع "الفلسطينيون لن يستسلموا لأي مؤامرات ومشاريع هادفة لتصفية قضيتهم فهذه قضية حق وعدالة ونحن على يقين بأن القضية العادلة هي التي سوف تنتصر حتما على الظلم والاحتلال والاستبداد والقمع والظلم".