بوتين يعرض على قوات فاغنر فرصة الانضمام للجيش

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه عرض على مقاتلي (قوات فاغنر) العسكرية الروسية الخاصة فرصة لمواصلة الخدمة داخل الجيش النظامي.وأوضح بوتين في مقابلة مع صحيفة (كوميرسانت) الروسية أن "هذا كان ضمن عروض عدة قدمها في اجتماع مع أكثر من 30 من المقاتلين ومؤسس المجموعة يفغيني بريغوجين أواخر الشهر الماضي بعد خمسة أيام من قيام (فاغنر) بتمرد فاشل ضد كبار قيادات الجيش الروسي.وبموجب العرض، سيبقى المقاتلون تحت قيادة قائدهم الحالي.وتابع بوتين "إن الأمر متروك للبرلمان الروسي والحكومة لمناقشة الإطار القانوني للمجموعات العسكرية الخاصة".