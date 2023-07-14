إطلاق نار على الاحتلال في أريحا ومواجهات واعتقالات في عدة مناطق

رام الله - دنيا الوطنأطلق مقاومون النار في ساعة مبكرة من فجر اليوم الجمعة، صوب قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز الجنوبي لمدينة أريحا، وتمكن المقاومون من الانسحاب بسلام بعد تنفيذ العملية.وتمكن (الشباب الثائر) من استهداف عدد من النقاط العسكرية الإسرائيلية، عند مدخل مخيم العروب شمال الخليل بالزجاجات الحارقة.واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في مخيم العروب، بينما اقتحمت قوات الاحـتلال مخيم الفوار جنوب الخليل ومنطقة جبل الشريف حيث اعتقلت الشاب يحيى بدر، عقب اقتحام منزله.واندلعت مواجهات أخرى بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحام بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.وسبق ذلك إصابة 4 مواطنين بجراح، إثر اعتداء مستوطنين عليهم وحرق أراضيهم في منطقة العيون جنوب بلدة كفر ثلث شرق قلقيلية.ونقل المصابون إلى مستشفى قلقيلية الحكومي حيث أصيب اثنان منهم بكسور في الجمجمة والوجه.وفي نابلس اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في المنطقة الأثرية ببلدة سبسطية شمال غرب نابلس.وأطلقت قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز خلال المواجهات، حيث أصيب 8 مواطنين بحالات اختناق حسبما أفاد الهلال الأحمر في نابلس.وعلى حاجز زعترة جنوب نابلس، اعتقلت قوة خاصة من جيش الاحتلال 3 فلسطينيين قرب حاجز.كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة نعلين غرب رام الله، واعتقلت الأسير المحرر خالد طلال سرور.وفي بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، داهمت قوات الاحتلال عدد من منازل المواطنين عرف منها منزل عماد العمور، وأجرت فيه عمليات تفتيش وتحقيق مع سكانه.وفي القدس المحتلة التي تشهد أحياؤها مواجهات يومية بين الشبان وقوات الاحتلال، اعتقلت قوة إسرائيلية الشاب صهيب سمرين من سكان حي الثوري ببلدة سلوان أثناء توجهه للمسجد للأقصى فجر اليوم.