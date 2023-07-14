تفاصيل اجتماع الرئيس الإسرائيلي مع نتنياهو

رام الله - دنيا الوطناجتمع الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، أمس الخميس، برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قبل أيام من زيارة مقررة للرئيس الإسرائيلي إلى الولايات المتحدة، مع تصاعد الأزمة في العلاقات بين إدارة الرئيس جو بايدن، وحكومة نتنياهو.وجاء في تفاصيل الاجتماع، أنه عقد في سياق اللقاءات الدورية للتنسيق بين الجانبين؛ وأن الاثنين بحثا "المواضيع المطروحة على جدول الأعمال، وعلى رأسها التهديد النووي الإيراني وأنشطة إيران الهادفة لزعزعة استقرار في المنطقة".ويأتي الاجتماع قبل زيارة هرتسوغ إلى الولايات المتحدة المقررة الأسبوع المقبل، حيث سيلتقي بالرئيس بايدن، وسيلقي كلمة أمام جلسة مشتركة لمجلسي الكونغرس الأميركي بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس إسرائيل.