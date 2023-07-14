إصابة 20 مواطنا بالاختناق في سبسطية

رام الله - دنيا الوطنأصيب 20 مواطنا بالاختناق، في بلدة سبسطية شمال غربي محافظة نابلس، في أعقاب إطلاق قوات الاحتلال الغاز السام صوب المواطنين.وقالت مصادر محلية في البلدة، إن عشرات الجنود اقتحموا سبسطية عند منتصف الليل واعتدوا على مواطنيها.وأفادت مصادر في الهلال الأحمر بأن 20 مواطنا أصيبوا بالاختناق بالغاز السام، بينهم مسنة.يشار إلى أن بلدة سبسطة تتعرض بشكل متكرر للاقتحام من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، فيما تسعى سلطات الاحتلال للسيطرة على المنطقة الأثرية في البلدة وإغلاقها.