ناجح بكيرات: عائدون إلى القدس وقرارات الإبعاد لن تثنينا عن دورنا

رام الله - دنيا الوطنجدد نائب مدير الأوقاف الإسلامية بمدينة القدس، الشيخ ناجح بكيرات، تأكديه عن قرارات الإبعاد التي تتخذها سلطات الاحتلال، لن تثنيهم عن التمسك بالحق الفلسطيني الخالص بالمدينة المقدسة.وقال بكيرات: إن "قرارات الاحتلال لن تثنينا ولن تنسينا القدس، ونحن عائدون بإذن الله قريباً، والاحتلال سيرحل"، مضيفاً أن "جذورنا وآباؤنا وأهلنا وتاريخنا ومعتقدنا في القدس".وتابع قائلاً: "كيف ننسى القدس وهي التي حنت علينا وحننا عليها، وهي التي احتضنتنا واحتضناها، وحملتنا وحملناها، وكنّا أعمدتها وكانت أعمدتها في قلوبنا".وأبعدت سلطات الاحتلال الشيخ بكيرات مساء أمس، إلى بيت لحم، وسط تحذيرات من خطورة قضية الإبعاد عن مدينة القدس.