شؤون فلسطينية

المكتبة الوطنية الفلسطينية تشارك في فعاليات منتدى الأرشيفات الوطنيّة في الدول الإسلامية في جاكرتا

المكتبة الوطنية الفلسطينية تشارك في فعاليات منتدى الأرشيفات الوطنيّة في الدول الإسلامية في جاكرتا
رام الله - دنيا الوطن
شاركت المكتبة الوطنيّة الفلسطينيّة في فعاليات منتدى الأرشيفات الوطنيّة في الدول الإسلامية في العاصمة الأندونيسيّة جاكرتا.

وانطلقت فعاليات منتدى الأرشيفات الوطنيّة في الدول الإسلامية في مقرّ الأرشيف الوطني الأندونيسي في العاصمة جاكرتا يوم أمس الأربعاء، وسط حضور عربي وإسلامي شمل (20) دولة من خلال أرشيفاتها الوطنية، ومثّل دولة فلسطين في المنتدى رئيس المكتبة الوطنيّة عيسى قراقع ومدير عام الأرشيف فوّاز سلامة.

وهدف المنتدى إلى إضفاء الشّرعية الرسمية لتشكيل اتحاد الأرشيفات في الدول الإسلامية، وليكون مظلة وحلقة وصل بين الأرشيفات الوطنية على المستوى الدولي، ولتعزيز العمل المشترك والموحد من خلال التعاون في كافة المجالات التي تخدم
أهداف ومهام الأرشيفات الوطنية.

وأكّد رئيس المكتبة الوطنيّة الفلسطينية عيسى قراقع خلال مداخلته على أهمية تشكيل الاتحاد، بالإضافة إلى أهمية عضوية فلسطين فيه ممثلة بالمكتبة الوطنية الفلسطينية، بما يساهم في تحقيق أهدافها ووظائفها مستقبلاً، مقدّماً شكره لجمهورية أندونيسيا والمملكة العربية السعودية على الجهود الكبيرة التي بذلت لتنظيم وعقد هذا المنتدى.

وتضمن البيان الختامي للمنتدى ثمانية بنود تستهدف الإطار العام والرؤية والاستراتيجية لعمل الاتحاد، من حيث ترقية الأرشيفات الوطنية وتعزيز دورها ومهامها من خلال اتفاقيات تعاون فيما بينها، بالإضافة إلى تبادل الخبرات وبناء القدرات وعقد الندوات والمؤتمرات وتوظيف الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة في خدمة
الاتحاد والأرشيفات الوطنية، علاوة على النظر في السياسات والأنظمة والمعايير الموحدة في مجال اختصاصها، وإنشاء منصة رقمية بلغات مختلفة وجامعة للأرشيفات الوطنية.

يشار إلى أن هذا المنتدى يعتبر أكبر تجمع لمؤسسات الأرشيفات والمكتبات الوطنية، وتبلورت فكرته بمبادرة د فيصل التميمي رئيس الأرشيف الوطني السعودي ورئيس الفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف وإمام كونارتو رئيس الأرشيف الأندونيسي، وبدعم من منظمة التعاون الإسلامي.

وفي ختام المنتدى كرّم قراقع القائمين على تأسيس الاتحاد وهما والدكتور فيصل التميمي والسّيد إمام كونارتو.


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