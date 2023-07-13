وفد الروائيين العرب يزور البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي في الخليل

رام الله - دنيا الوطنزار وفد الروائيين العرب ضيوف ملتقى فلسطين السادس للرواية العربية، البلدة القديمة في الخليل والحرم الإبراهيمي الشريف واطلعوا على معاناة سكان المنطقة وذلك برفقة وزير الثقافة الدكتور عاطف أبو سيف وطاقم الوزارة.وقال أبو سيف إن هذه الجولة جاءت لتعريف الوفد بمعاناة الشعب الفلسطيني اليومية وما يقوم به الاحتلال من مضايقات يومية هدفها تهجيره من أرضه ووطنه، مؤكداً أن رسالة الوزارة هي محاربة الاحتلال وفضح جرائمه وممارساته أمام كل العالم.واستهل الوفد زيارته إلى جامعة فلسطين التقنية خضوري فرع العروب واطلعوا على ما قام به الاحتلال الإسرائيلي من سرقة للأرض وتغيير لمعالم المنطقة، واستمع الوفد من إدارة الجامعة لما تتعرض له المنطقة من انتهاكات واعتداءات يومية بهدف منعوصول الطلبة إليها وحرمانهممن حصولهم على حقهم في التعليم في الجامعة.كما زار الوفد جامعة بوليتكنك فلسطين واطلع على مرافقها واستمع الوفد من إدارة الجامعة إلى شرح مفصل حول الجامعة وما تقدمه من برامج وتخصصات علمية ومهنية وأكاديمية.واختتم الوفد زيارته بجوله في البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي، واطلع الوفد على ما تتعرض له المنطقة من تهويد وسرقة لمبانيها وتراثها وثقافتها.