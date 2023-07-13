شؤون فلسطينية

دائرة حقوق الانسان في المنظمة تدين الاستيلاء على منزل عائلة صب لبن

دائرة حقوق الانسان في المنظمة تدين الاستيلاء على منزل عائلة صب لبن
من أمام منزل عائلة صب لبن في البلدة القديمة
رام الله - دنيا الوطن
تدين دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير، الاستيلاء على منزل عائلة صب لبن في البلدة القديمة بالقدس المحتلة بقوة السلاح، وتسليمه للمستوطنين، وتعتبره جريمة ضد الإنسانية وتصعيد خطير لسياسة التطهير العرقي.

وقالت ان اخلاء العائلات المقدسية من منازلها بالقوة وبدون أي وجه قانوني يعتبر جريمة ضد الإنسانية، حسب القانون الدولي الإنساني ومعاهدة جنيف الرابعة، والتي بموجبها تحظر على الاحتلال تهجير السكان المدنيين من منازلهم بالقوة.

وتدعو الدائرة المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية والتحرك العاجل لوقف جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والعمل لتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين الذين يتعرضون لأبشع جرائم الإرهاب.

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