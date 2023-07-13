وزير الزراعة يفتتح وحدة ريّ ويتفقد مشاريع زراعية في محافظة طوباس

بدوره، أوضح عطاري أنه تم اليوم افتتاح وحدة ري ممولة من الحكومة الهولندية في منطقة تياسير، وهي جزء من مشروع تموله هولندا في فلسطين، موضحا أن وحدة الري بسعة ألف متر مكعب، ومن المتوقع أن تخدم 800 دونم زراعي جديد من أراضي قريتي تياسير والعقبة.





وأكد أنه سيتبع هذا المشروع شق طرق زراعية في المنطقة، وتقديم دعم لوجستي للأراضي الزراعية التي تتعرض لاعتداءات المستوطنين.





كما تفقد عطاري مزرعة حمضيات نموذجية في منطقة تياسير يقوم ريها على المياه المعالجة من محطة التنقية في المنطقة، واطلع على خط المياه الناقل في سهل عقابا، وسلم أسيجة لمشتل في منطقة قشدة، كما زار غابة جبل الثور في وادي الفارعة، وهي غابة بمساحة 300 دونم منفذة ضمن مشروع تخضير فلسطين.