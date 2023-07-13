وزير الزراعة يفتتح وحدة ريّ ويتفقد مشاريع زراعية في محافظة طوباس
افتتح وزير الزراعة رياض عطاري، اليوم الخميس، وحدة ري زراعية في منطقة تياسير بمحافظة طوباس والأغوار الشمالية، وتفقد العديد من المشاريع الزراعية في مناطق عديدة من المحافظة.
وأوضح محافظ طوباس والأغوار الشمالية، يونس العاصي، أهمية هذه المحافظة من الناحية الزراعية، كما شدد على أهمية المشاريع الزراعية التي تم تنفيذها في المحافظة، شاكرا جهود وزارة الزراعة والمؤسسات الشريكة والمانحة لما تقوم به من دور في دعم الزراعة وتطويرها في المنطقة، وهو ما يساهم في تعزيز صمودها وازدهارها زراعيا، بالإضافة إلى دور هذه المشاريع في توفير فرص عمل إضافية في المنطقة.
بدوره، أوضح عطاري أنه تم اليوم افتتاح وحدة ري ممولة من الحكومة الهولندية في منطقة تياسير، وهي جزء من مشروع تموله هولندا في فلسطين، موضحا أن وحدة الري بسعة ألف متر مكعب، ومن المتوقع أن تخدم 800 دونم زراعي جديد من أراضي قريتي تياسير والعقبة.
وأكد أنه سيتبع هذا المشروع شق طرق زراعية في المنطقة، وتقديم دعم لوجستي للأراضي الزراعية التي تتعرض لاعتداءات المستوطنين.
كما تفقد عطاري مزرعة حمضيات نموذجية في منطقة تياسير يقوم ريها على المياه المعالجة من محطة التنقية في المنطقة، واطلع على خط المياه الناقل في سهل عقابا، وسلم أسيجة لمشتل في منطقة قشدة، كما زار غابة جبل الثور في وادي الفارعة، وهي غابة بمساحة 300 دونم منفذة ضمن مشروع تخضير فلسطين.
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