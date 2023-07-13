شؤون فلسطينية

أربع إصابات بينها اثنتان بحالة خطيرة باعتداءات للمستوطنين في قلقيلية

أربع إصابات بينها اثنتان بحالة خطيرة باعتداءات للمستوطنين في قلقيلية
اعتداءات للمستوطنين في الضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الصحة، مساء اليوم الخميس، بإصابة أربعة مواطنين جراء اعتداء المستوطنين عليهم في بلدة كفر ثلث في قلقيلية، مشيرة إلى أن هناك إصابتين بحالة خطيرة "كسور في الجمجمة والوجه".

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن أربعة مواطنين، أصيبوا مساء اليوم الخميس، في اعتداء للمستوطنين، جنوب قلقيلية.

ووصلت أربع إصابات إلى مستشفى قلقيلية الحكومي جراء اعتداء المستوطنين عليهم في بلدة كفر ثلث، بينها إصابتان بحالة خطيرة جراء كسور في الجمجمة والوجه.

واقتحم مستوطنون من مستوطنة (كارني شمرون) تجمع "عرب الخولي" شرق بلدة كفر ثلث، جنوب قلقيلية، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، واعتدوا على سكانه بالحجارة، ما أدى لإصابة أربعة مواطنين، كما أضرموا النار في "بركس" يعود للمواطن فريد مقبل.

وكان شاب أصيب في وجهه خلال مواجهات اندلعت، مساء اليوم الخميس، في بلدة كوبر شمال غرب رام الله، مع عشرات المستوطنين الذين اقتحموا المنطقة الجنوبية من البلدة، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال رئيس بلدية كوبر شوكت البرغوثي، إن شابًا أصيب بجروح طفيفة في فمه، بعد رشقه بالحجارة من قبل المستوطنين، خلال المواجهات التي دارت في منطقة "الباطن"، عقب تصدي أهالي البلدة لاقتحامها من قبل المستوطنين بحماية جيش الاحتلال، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وذكر البرغوثي أن نحو 100 مستوطن حاولوا التسلل من مستوطنة (نحلئيل) الجاثمة على أراضي قريتي بيتللو والجانية، إلى منطقة "الباطن" في الجهة الجنوبية من بلدة كوبر، التي تمكن الأهالي مساء أمس الأربعاء من تفكيك بؤرة استيطانية أقيمت على أراضيها منذ أربعة أيام.

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