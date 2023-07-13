دولي

غالانت: لدى السلطة فرصة للقيام بما هو متوقع منها في جنين

غالانت: لدى السلطة فرصة للقيام بما هو متوقع منها في جنين
وزير جيش الاحتلال يؤاف غالانت
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير جيش الاحتلال، يؤاف غالانت، مساء اليوم الخميس، إن لدى السلطة الفلسطينية فرصة للقيام "بما هو متوقع منها" في جنين، وفق تعبيره.

ونقلت قناة (كان) الإسرائيلية، عن غالانت قوله: "لاحظنا في جنين ارتفاع في مستوى فعالية ونطاق الأسلحة ويرجع ذلك بسبب تمويل إيران".

وأضاف: "الآن لدى السلطة الفلسطينية فرصة للقيام بما هو متوقع منها، ولكن أينما يتوجب علينا التحرك، فلن نتردد".

في سياق متصل، زعمت (القناة 14)، بأن إسرائيل جمدت العمليات العسكرية في جنين لـ "إعطاء فرصة للأجهزة الأمنية الفلسطينية لفرض سيطرتها على المنطقة".

وقالت إن المستوى السياسي أصدر أمراً للجيش الإسرائيلي وجهاز (شاباك) و"حرس الحدود" بتجميد النشاط الأمني الاستباقي في جنين، من "أجل إعطاء السلطة الفلسطينية وأجهزتها فرصة للتعامل مع المنطقة المشبعة بالمسلحين، وإعادة القبضة التي فقدتها في الميدان"، وفق زعمها.

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