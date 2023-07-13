دولي

على خلفية التشريعات القضائية.. نقابة الأطباء في إسرائيل تهدد بتعطيل النظام الصحي

على خلفية التشريعات القضائية.. نقابة الأطباء في إسرائيل تهدد بتعطيل النظام الصحي
جانب من التظاهرات في إسرائيل بسبب التشريعات القضائية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت (القناة 12) الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن نقابة الأطباء، قررت تعطيل النظام الصحي، في حال استمرت الحكومة في الإصلاح القضائي.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه قادة الاحتجاجات المتصاعدة على خطة حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء، عن تنظيم فعاليات واسعة يوم الإثنين المقبل، ضد مساعي الحكومة للمضي قدما في إقرار التشريعات القضائية.

ودعا قادة الاحتجاجات في بيان صدر عنهم، مساء اليوم الخميس، الإسرائيليين إلى "الخروج بأعداد كبيرة يوم الإثنين"، بهدف "وقف التشريع الذي سيؤدي إلى انقسام الجيش وسحق الاقتصاد وشرخ عميق في المجتمع".

وطالبوا "رئيس نقابات العمال (الهستدروت) ورؤساء الشركات الفاعلة في جميع قطاعات الاقتصاد، بإعلان الإضراب العام والانضمام إلى الفعاليات الاحتجاجية".

وقالوا إن "نتنياهو وحكومة الخراب يجرّون إسرائيل نحو الهاوية"، مضيفين أن "التكاليف الباهظة (لخطة الحكومة القضائية) في مجالات الأمن والاقتصاد والعلاقات الدولية والشرخ المتفاقم في الأمة، واضحة بالفعل"، مطالبين الإسرائيليين بالنزول إلى الشارع.

وفي سياق متصل، لوّحت النقابة الطبية في إسرائيل بالإعلان عن الإضراب العام إذا ما مضت الحكومة قدمًا في تشريعات إضعاف القضاء، وخولت الأمانة العامة للنقابة، مجلسها القيادي، "لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، بما في ذلك التنظيمية"، لمنع إقرار مشروع القانون الذي سيحد من سلطة المحكمة العليا في إبطال قرارات الحكومة والوزراء والمسؤولين المنتخبين (إلغاء ذريعة عدم المعقولية).

ووفقا لـ (القناة 12) الإسرائيلية، فإن النقابة الطبية قررت تعطيل عمل جهاز الصحة في حال واصل الائتلاف الإجراءات التشريعية لإضعاف جهاز القضاء، وقررت اتخاذ خطوات احتجاجية تصاعدية، تبدأ بوقفات وأنشطة احتجاجية للعاملين في المهن الطبية، وتنظيم ندوات ومؤتمرات صحفية، وتنتهي بإغلاق الجهاز الصحي بشكل كامل والإعلان عن حالة طوارئ يتم خلالها تأجيل جميع العمليات الجراحية والعلاجات الطبية غير العاجلة.

أخبار ذات صلة

غالانت: لدى السلطة فرصة للقيام بما هو متوقع منها في جنين

غالانت: لدى السلطة فرصة للقيام بما هو متوقع منها في جنين

على خلفية التشريعات القضائية.. نقابة الأطباء في إسرائيل تهدد بتعطيل النظام الصحي

على خلفية التشريعات القضائية.. نقابة الأطباء في إسرائيل تهدد بتعطيل النظام الصحي

بايدن: بوتين خسر الحرب في أوكرانيا

بايدن: بوتين خسر الحرب في أوكرانيا

قبل توجهه للولايات المتحدة.. هرتسوغ يبحث مع نتنياهو عدة قضايا

قبل توجهه للولايات المتحدة.. هرتسوغ يبحث مع نتنياهو عدة قضايا

المحكمة العليا في إسرائيل تعقد جلسة استماع بالتماس يسعى لتنحية نتنياهو

المحكمة العليا في إسرائيل تعقد جلسة استماع بالتماس يسعى لتنحية نتنياهو

البرلمان الأوروبي يؤكد دعمه لحل الدولتين ويدعو إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية

البرلمان الأوروبي يؤكد دعمه لحل الدولتين ويدعو إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية

فرنسا: طرد غامض يحمل &quot;إصبعاً مقطوعاً&quot; يصل مقر إقامة ماكرون

فرنسا: طرد غامض يحمل "إصبعاً مقطوعاً" يصل مقر إقامة ماكرون

الجيش الروسي يعلن تسلم حوالي 2000 قطعة عسكرية من فاغنر

الجيش الروسي يعلن تسلم حوالي 2000 قطعة عسكرية من فاغنر

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&quot;الديمقراطية&quot; تشارك في مؤتمر الحوار بين الحزب الشيوعي الصيني وأحزاب الدول العربية

"الديمقراطية" تشارك في مؤتمر الحوار بين الحزب الشيوعي الصيني وأحزاب الدول العربية

غنيم يُشيد بالدور الفاعل لمسؤول التنمية الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي

غنيم يُشيد بالدور الفاعل لمسؤول التنمية الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي

اشتية يثمن جهود ممثلة &quot;UNDP&quot; في تعزيز صمود شعبنا

اشتية يثمن جهود ممثلة "UNDP" في تعزيز صمود شعبنا

وزيرة السياحة: نعمل على تطوير واقع السياحة الداخلية

وزيرة السياحة: نعمل على تطوير واقع السياحة الداخلية

غنيم: العمل وفق آلية واضحة والاستجابة العاجلة أساس سرعة إعمار مخيم جنين

غنيم: العمل وفق آلية واضحة والاستجابة العاجلة أساس سرعة إعمار مخيم جنين

مصرع مواطن في انقلاب جرار زراعي شرق نابلس

مصرع مواطن في انقلاب جرار زراعي شرق نابلس

السفير عبد الهادي يبحث مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي آخر تطورات الأوضاع في فلسطين

السفير عبد الهادي يبحث مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي آخر تطورات الأوضاع في فلسطين

تفاصيل رسالة الرئيس عباس لمؤتمر حوار الحزب الشيوعي الصيني والقوى والأحزاب العربية

تفاصيل رسالة الرئيس عباس لمؤتمر حوار الحزب الشيوعي الصيني والقوى والأحزاب العربية

منوعات

بالفيديو.. كريستيانو رونالدو يتصدر الترند بهذا الفعل

بالفيديو.. كريستيانو رونالدو يتصدر الترند بهذا الفعل

ما حقيقة زواج عمرو مصطفى بسميرة سعيد؟

ما حقيقة زواج عمرو مصطفى بسميرة سعيد؟

محمد هنيدي يحتفي بالفنان لطفي لبيب بكلمات مؤثرة

محمد هنيدي يحتفي بالفنان لطفي لبيب بكلمات مؤثرة

طلاق الفنانة نسرين طافش من زوجها للمرة الثانية

طلاق الفنانة نسرين طافش من زوجها للمرة الثانية

مطالبات بإلغاء حفل الأمريكي ترافيس سكوت في مصر

مطالبات بإلغاء حفل الأمريكي ترافيس سكوت في مصر

بسمة وهبة تُنهي بث برنامجها بشكل مفاجئ.. لهذا السبب

بسمة وهبة تُنهي بث برنامجها بشكل مفاجئ.. لهذا السبب

بطريقة عفوية.. نانسي صلاح تعلن خطوبتها على الهواء مباشرة

بطريقة عفوية.. نانسي صلاح تعلن خطوبتها على الهواء مباشرة

هنا الزاهد توضح حقيقة انفصالها عن أحمد فهمي

هنا الزاهد توضح حقيقة انفصالها عن أحمد فهمي

أحمد سعد يفجّر مفاجأة حول أغنيته الجديدة

أحمد سعد يفجّر مفاجأة حول أغنيته الجديدة

حفيد عمر الشريف يوجّه له رسالة مؤثرة في ذكرى وفاته

حفيد عمر الشريف يوجّه له رسالة مؤثرة في ذكرى وفاته

عربي

أول تعليق من مجلس السيادة على البيان الختامي لقمة دول جوار السودان

أول تعليق من مجلس السيادة على البيان الختامي لقمة دول جوار السودان

طالع: ثمانية بنود للبيان الختامي لقمة دول جوار السودان

طالع: ثمانية بنود للبيان الختامي لقمة دول جوار السودان

البرلمان العربى يدين اقتحام الاحتلال منزل الشيخ عكرمة صبري وتسليمه قراراً بمنعه من السفر

البرلمان العربى يدين اقتحام الاحتلال منزل الشيخ عكرمة صبري وتسليمه قراراً بمنعه من السفر

برنامج الأغذية العالمي يقرر قطع الدعم عن اللاجئين السوريين في الأردن

برنامج الأغذية العالمي يقرر قطع الدعم عن اللاجئين السوريين في الأردن