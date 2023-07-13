شؤون فلسطينية

"الديمقراطية" تشارك في مؤتمر الحوار بين الحزب الشيوعي الصيني وأحزاب الدول العربية

"الديمقراطية" تشارك في مؤتمر الحوار بين الحزب الشيوعي الصيني وأحزاب الدول العربية
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فتحي كليب، إن "تطوير العلاقات الصينية العربية والفلسطينية بشكل خاص تمثل مصلحة مشتركة يمكن من خلالها بناء شراكة حقيقية على قاعدة التنمية السلمية الخالية من الاستعمار والحروب التي كانت إحدى سمات تجارب التنمية في بلداننا.. وإن النتائج كانت مأساوية بالنسبة للدول التي راهنت على الولايات المتحدة وعلى الغرب للنهوض بأوضاعها الاقتصادية والتنموية".

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها كليب في الدورة الرابعة لمؤتمر الحوار بين الحزب الشيوعي الصيني والأحزاب العربية الذي تستضيفه جمهورية الصين الشعبية في منطقة "نينغشيا" وبمشاركة حوالي 72 حزباً ومؤسسةً عربية منها 7 فصائل فلسطينية، وعدد من قادة الحزب يتقدمهم وزير دائرة العلاقات الخارجية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وعدد من مسؤولي المدرسة الحزبية المركزية وذلك تحت عنوان: "اكتشاف طريق التحديث بشكل مستقل".

كما قال كليب: إن «إسرائيل دولة استعمارية خارجة على القانون الدولي، ولا يمكن أن تكون شريكاً صادقاً في اية علاقات تعاقدية مع الدول بسبب انكارها لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإن وجودها الاحتلالي لأرض فلسطين عامل معرقل لأية خطط تنموية للدول العربية، التي يجب أن تصر على أن علاقاتها بإسرائيل يجب أن تمر اولاً من مدخل الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقوقه الوطنية بحرية.. وهذا ما ينسجم أيضاً مع السياسة الخارجية للصين والمبادئ التي تسيّر علاقاتها الخارجية».

وأضاف كليب في كلمته: أن «الشعوب العربية تنظر بارتياح إلى التطور الهام الذي تشهده العلاقات الصينية العربية، وهو تطور نابع من القرار الحر للشعب الصيني وشعوب منطقتنا ورغبتها الصادقة في الانفتاح على الصين والاستفادة مما قدمته من تجربة رائدة في مختلف المجالات».

وختم الرفيق فتحي كليب كلمته معتبراً أن "مبادرة الحزام والطريق" هي شراكة وتعاون بين الجميع، وعزفاً جماعيًا اختيارياً بين كل من يريد أن يستفيد من نتائجها، فهي ليست عدوانية، وليست عولمة على شاكلة العولمة الغربية التي أغرقت دولنا بديون خارجية افقدتها توازنها، وليست نظاماً مقابل نظام، بل هي نتاج تجارب غير متوازنة عاشها العالم، وكانت نتائجها كارثية، لذلك وجب تغيير هذا النظام باتجاه نظام متعدد الأقطاب وأكثر توازناً في التعاطي مع القضايا الدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.



أخبار ذات صلة

إصابة ثلاثة مواطنين في اعتداءات للمستوطنين برام الله وقلقيلية

إصابة ثلاثة مواطنين في اعتداءات للمستوطنين برام الله وقلقيلية

&quot;الديمقراطية&quot; تشارك في مؤتمر الحوار بين الحزب الشيوعي الصيني وأحزاب الدول العربية

"الديمقراطية" تشارك في مؤتمر الحوار بين الحزب الشيوعي الصيني وأحزاب الدول العربية

إصابة مستوطن بجراح إثر رشقه بحجر في رأسه شمال الضفة

إصابة مستوطن بجراح إثر رشقه بحجر في رأسه شمال الضفة

غنيم يُشيد بالدور الفاعل لمسؤول التنمية الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي

غنيم يُشيد بالدور الفاعل لمسؤول التنمية الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي

اشتية يثمن جهود ممثلة &quot;UNDP&quot; في تعزيز صمود شعبنا

اشتية يثمن جهود ممثلة "UNDP" في تعزيز صمود شعبنا

بيت لحم: إصابة شاب بكسر في الجمجمة جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه

بيت لحم: إصابة شاب بكسر في الجمجمة جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه

وزيرة السياحة: نعمل على تطوير واقع السياحة الداخلية

وزيرة السياحة: نعمل على تطوير واقع السياحة الداخلية

غزة: نقابة الموظفين تصدر بياناً في ظل استمرار تأخير صرف الرواتب

غزة: نقابة الموظفين تصدر بياناً في ظل استمرار تأخير صرف الرواتب

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&quot;الديمقراطية&quot; تشارك في مؤتمر الحوار بين الحزب الشيوعي الصيني وأحزاب الدول العربية

"الديمقراطية" تشارك في مؤتمر الحوار بين الحزب الشيوعي الصيني وأحزاب الدول العربية

غنيم يُشيد بالدور الفاعل لمسؤول التنمية الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي

غنيم يُشيد بالدور الفاعل لمسؤول التنمية الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي

اشتية يثمن جهود ممثلة &quot;UNDP&quot; في تعزيز صمود شعبنا

اشتية يثمن جهود ممثلة "UNDP" في تعزيز صمود شعبنا

وزيرة السياحة: نعمل على تطوير واقع السياحة الداخلية

وزيرة السياحة: نعمل على تطوير واقع السياحة الداخلية

غنيم: العمل وفق آلية واضحة والاستجابة العاجلة أساس سرعة إعمار مخيم جنين

غنيم: العمل وفق آلية واضحة والاستجابة العاجلة أساس سرعة إعمار مخيم جنين

مصرع مواطن في انقلاب جرار زراعي شرق نابلس

مصرع مواطن في انقلاب جرار زراعي شرق نابلس

السفير عبد الهادي يبحث مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي آخر تطورات الأوضاع في فلسطين

السفير عبد الهادي يبحث مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي آخر تطورات الأوضاع في فلسطين

تفاصيل رسالة الرئيس عباس لمؤتمر حوار الحزب الشيوعي الصيني والقوى والأحزاب العربية

تفاصيل رسالة الرئيس عباس لمؤتمر حوار الحزب الشيوعي الصيني والقوى والأحزاب العربية

منوعات

بالفيديو.. كريستيانو رونالدو يتصدر الترند بهذا الفعل

بالفيديو.. كريستيانو رونالدو يتصدر الترند بهذا الفعل

ما حقيقة زواج عمرو مصطفى بسميرة سعيد؟

ما حقيقة زواج عمرو مصطفى بسميرة سعيد؟

محمد هنيدي يحتفي بالفنان لطفي لبيب بكلمات مؤثرة

محمد هنيدي يحتفي بالفنان لطفي لبيب بكلمات مؤثرة

طلاق الفنانة نسرين طافش من زوجها للمرة الثانية

طلاق الفنانة نسرين طافش من زوجها للمرة الثانية

مطالبات بإلغاء حفل الأمريكي ترافيس سكوت في مصر

مطالبات بإلغاء حفل الأمريكي ترافيس سكوت في مصر

بسمة وهبة تُنهي بث برنامجها بشكل مفاجئ.. لهذا السبب

بسمة وهبة تُنهي بث برنامجها بشكل مفاجئ.. لهذا السبب

بطريقة عفوية.. نانسي صلاح تعلن خطوبتها على الهواء مباشرة

بطريقة عفوية.. نانسي صلاح تعلن خطوبتها على الهواء مباشرة

هنا الزاهد توضح حقيقة انفصالها عن أحمد فهمي

هنا الزاهد توضح حقيقة انفصالها عن أحمد فهمي

أحمد سعد يفجّر مفاجأة حول أغنيته الجديدة

أحمد سعد يفجّر مفاجأة حول أغنيته الجديدة

حفيد عمر الشريف يوجّه له رسالة مؤثرة في ذكرى وفاته

حفيد عمر الشريف يوجّه له رسالة مؤثرة في ذكرى وفاته

عربي

أول تعليق من مجلس السيادة على البيان الختامي لقمة دول جوار السودان

أول تعليق من مجلس السيادة على البيان الختامي لقمة دول جوار السودان

طالع: ثمانية بنود للبيان الختامي لقمة دول جوار السودان

طالع: ثمانية بنود للبيان الختامي لقمة دول جوار السودان

البرلمان العربى يدين اقتحام الاحتلال منزل الشيخ عكرمة صبري وتسليمه قراراً بمنعه من السفر

البرلمان العربى يدين اقتحام الاحتلال منزل الشيخ عكرمة صبري وتسليمه قراراً بمنعه من السفر

برنامج الأغذية العالمي يقرر قطع الدعم عن اللاجئين السوريين في الأردن

برنامج الأغذية العالمي يقرر قطع الدعم عن اللاجئين السوريين في الأردن