بايدن: بوتين خسر الحرب في أوكرانيا



في سياق متصل، أكد بايدن بأنه لا يرى احتمالاً حقيقياً لاستخدام بوتين السلاح النووي، على الرغم من "أننا لا يمكن أن نعرف ذلك على وجه اليقين".



وأشار الرئيس الأميركي إلى أن الغرب والصين والمجتمع الدولي طالبوا بتجنب هذه الخطوة، متوقعاً أن "يؤدي الهجوم الأوكراني المضاد إلى مفاوضات مع روسيا لإنهاء الحرب".



وقال: "آمل وأتوقّع، كما سترون، أن تحرز أوكرانيا تقدّمًا مهمًا في هجومها وأن يفضي ذلك إلى تسوية تفاوضية في مرحلة ما".



وذكر بايدن أن أوكرانيا ستنضم إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مضيفا أن الرئيس الروسي بوتين "سيقرر في النهاية أنه ليس من مصلحة روسيا مواصلة الحرب".



وأوضح أن "روسيا لا تستطيع الاستمرار في حربها مع أوكرانيا لسنوات"، مضيفاً: "لا أحد يستطيع الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي أثناء الحرب"، لأن ذلك سيعني اندلاع حرب عالمية ثالثة.







رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الأميركي، جو بايدن، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "خسر الحرب" في أوكرانيا.وأضاف خلال مؤتمر صحفي في هلسنكي بعد محادثات مع قادة دول الشمال إن "بوتين خسر الحرب"، مضيفًا "يستحيل أن يكسب الحرب في أوكرانيا"، وفق ما نقل موقع (العربية).