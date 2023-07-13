دولي

بايدن: بوتين خسر الحرب في أوكرانيا

بايدن: بوتين خسر الحرب في أوكرانيا
الرئيس الأميركي جو بايدن يقول إن روسيا خسرت الحرب في أوكرانيا
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "خسر الحرب" في أوكرانيا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في هلسنكي بعد محادثات مع قادة دول الشمال إن "بوتين خسر الحرب"، مضيفًا "يستحيل أن يكسب الحرب في أوكرانيا"، وفق ما نقل موقع (العربية).

 في سياق متصل، أكد بايدن بأنه لا يرى احتمالاً حقيقياً لاستخدام بوتين السلاح النووي، على الرغم من "أننا لا يمكن أن نعرف ذلك على وجه اليقين".

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن الغرب والصين والمجتمع الدولي طالبوا بتجنب هذه الخطوة، متوقعاً أن "يؤدي الهجوم الأوكراني المضاد إلى مفاوضات مع روسيا لإنهاء الحرب".

وقال: "آمل وأتوقّع، كما سترون، أن تحرز أوكرانيا تقدّمًا مهمًا في هجومها وأن يفضي ذلك إلى تسوية تفاوضية في مرحلة ما".

وذكر بايدن أن أوكرانيا ستنضم إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مضيفا أن الرئيس الروسي بوتين "سيقرر في النهاية أنه ليس من مصلحة روسيا مواصلة الحرب".

وأوضح أن "روسيا لا تستطيع الاستمرار في حربها مع أوكرانيا لسنوات"، مضيفاً: "لا أحد يستطيع الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي أثناء الحرب"، لأن ذلك سيعني اندلاع حرب عالمية ثالثة.


أخبار ذات صلة

بايدن: بوتين خسر الحرب في أوكرانيا

بايدن: بوتين خسر الحرب في أوكرانيا

قبل توجهه للولايات المتحدة.. هرتسوغ يبحث مع نتنياهو عدة قضايا

قبل توجهه للولايات المتحدة.. هرتسوغ يبحث مع نتنياهو عدة قضايا

المحكمة العليا في إسرائيل تعقد جلسة استماع بالتماس يسعى لتنحية نتنياهو

المحكمة العليا في إسرائيل تعقد جلسة استماع بالتماس يسعى لتنحية نتنياهو

البرلمان الأوروبي يؤكد دعمه لحل الدولتين ويدعو إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية

البرلمان الأوروبي يؤكد دعمه لحل الدولتين ويدعو إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية

فرنسا: طرد غامض يحمل &quot;إصبعاً مقطوعاً&quot; يصل مقر إقامة ماكرون

فرنسا: طرد غامض يحمل "إصبعاً مقطوعاً" يصل مقر إقامة ماكرون

الجيش الروسي يعلن تسلم حوالي 2000 قطعة عسكرية من فاغنر

الجيش الروسي يعلن تسلم حوالي 2000 قطعة عسكرية من فاغنر

إسرائيل تتهم إيران بمحاولة تفجير سفارتها لدى أذربيجان

إسرائيل تتهم إيران بمحاولة تفجير سفارتها لدى أذربيجان

وزير إسرائيلي: الإدارة الأمريكية تتصرف تجاه نتنياهو بشكل &quot;مهين&quot;

وزير إسرائيلي: الإدارة الأمريكية تتصرف تجاه نتنياهو بشكل "مهين"

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&quot;الديمقراطية&quot; تشارك في مؤتمر الحوار بين الحزب الشيوعي الصيني وأحزاب الدول العربية

"الديمقراطية" تشارك في مؤتمر الحوار بين الحزب الشيوعي الصيني وأحزاب الدول العربية

غنيم يُشيد بالدور الفاعل لمسؤول التنمية الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي

غنيم يُشيد بالدور الفاعل لمسؤول التنمية الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي

اشتية يثمن جهود ممثلة &quot;UNDP&quot; في تعزيز صمود شعبنا

اشتية يثمن جهود ممثلة "UNDP" في تعزيز صمود شعبنا

وزيرة السياحة: نعمل على تطوير واقع السياحة الداخلية

وزيرة السياحة: نعمل على تطوير واقع السياحة الداخلية

غنيم: العمل وفق آلية واضحة والاستجابة العاجلة أساس سرعة إعمار مخيم جنين

غنيم: العمل وفق آلية واضحة والاستجابة العاجلة أساس سرعة إعمار مخيم جنين

مصرع مواطن في انقلاب جرار زراعي شرق نابلس

مصرع مواطن في انقلاب جرار زراعي شرق نابلس

السفير عبد الهادي يبحث مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي آخر تطورات الأوضاع في فلسطين

السفير عبد الهادي يبحث مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي آخر تطورات الأوضاع في فلسطين

تفاصيل رسالة الرئيس عباس لمؤتمر حوار الحزب الشيوعي الصيني والقوى والأحزاب العربية

تفاصيل رسالة الرئيس عباس لمؤتمر حوار الحزب الشيوعي الصيني والقوى والأحزاب العربية

منوعات

بالفيديو.. كريستيانو رونالدو يتصدر الترند بهذا الفعل

بالفيديو.. كريستيانو رونالدو يتصدر الترند بهذا الفعل

ما حقيقة زواج عمرو مصطفى بسميرة سعيد؟

ما حقيقة زواج عمرو مصطفى بسميرة سعيد؟

محمد هنيدي يحتفي بالفنان لطفي لبيب بكلمات مؤثرة

محمد هنيدي يحتفي بالفنان لطفي لبيب بكلمات مؤثرة

طلاق الفنانة نسرين طافش من زوجها للمرة الثانية

طلاق الفنانة نسرين طافش من زوجها للمرة الثانية

مطالبات بإلغاء حفل الأمريكي ترافيس سكوت في مصر

مطالبات بإلغاء حفل الأمريكي ترافيس سكوت في مصر

بسمة وهبة تُنهي بث برنامجها بشكل مفاجئ.. لهذا السبب

بسمة وهبة تُنهي بث برنامجها بشكل مفاجئ.. لهذا السبب

بطريقة عفوية.. نانسي صلاح تعلن خطوبتها على الهواء مباشرة

بطريقة عفوية.. نانسي صلاح تعلن خطوبتها على الهواء مباشرة

هنا الزاهد توضح حقيقة انفصالها عن أحمد فهمي

هنا الزاهد توضح حقيقة انفصالها عن أحمد فهمي

أحمد سعد يفجّر مفاجأة حول أغنيته الجديدة

أحمد سعد يفجّر مفاجأة حول أغنيته الجديدة

حفيد عمر الشريف يوجّه له رسالة مؤثرة في ذكرى وفاته

حفيد عمر الشريف يوجّه له رسالة مؤثرة في ذكرى وفاته

عربي

البرلمان العربى يدين اقتحام الاحتلال منزل الشيخ عكرمة صبري وتسليمه قراراً بمنعه من السفر

البرلمان العربى يدين اقتحام الاحتلال منزل الشيخ عكرمة صبري وتسليمه قراراً بمنعه من السفر

برنامج الأغذية العالمي يقرر قطع الدعم عن اللاجئين السوريين في الأردن

برنامج الأغذية العالمي يقرر قطع الدعم عن اللاجئين السوريين في الأردن

مسؤول أردني كبير يزور مصر لبحث تفكيك شبكات تهريب المخدرات

مسؤول أردني كبير يزور مصر لبحث تفكيك شبكات تهريب المخدرات

السعودية ترحب باعتماد مجلس حقوق الإنسان مشروع قرار &quot;مكافحة الكراهية الدينية&quot;

السعودية ترحب باعتماد مجلس حقوق الإنسان مشروع قرار "مكافحة الكراهية الدينية"