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مصر وإثيوبيا: اتفاق على إطلاق مفاوضات للتوصل لاتفاق حول سد النهضة

مصر وإثيوبيا: اتفاق على إطلاق مفاوضات للتوصل لاتفاق حول سد النهضة
خلال لقاء السيسي وآبي أحمد في القاهرة
رام الله - دنيا الوطن
اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الخميس، على الشروع في مفاوضات عاجلة للتوصل لاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان لملء سد النهضة وقواعد تشغيله.

وتحدثت الرئاسة المصرية بشأن بيان مشترك للدولتين، أكد اتفاق الجانبين على بذل جميع الجهود الضرورية للانتهاء من المفاوضات خلال أربعة أشهر.

وأضافت الرئاسة: "خلال فترة هذه المفاوضات، أوضحت إثيوبيا التزامها، أثناء ملء السد خلال العام الهيدرولوجي 2023 - 2024، بعدم إلحاق ضرر ذي شأن بمصر والسودان، بما يوفر الاحتياجات المائية لكلا البلدين".

وجدد الزعيمات تأكيد إرادتهما السياسية المتبادلة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، سياسياً واقتصادياً وثقافياً، انطلاقاً من الرغبة المشتركة في تحقيق مصالحهما المشتركة وازدهار الشعبين الشقيقين، بما يسهم أيضاً بشكل فعال في تحقيق الاستقرار والسلام والأمن في المنطقة، وقدرة الدولتين على التعامل مع التحديات المشتركة".

يذكر أن رئيس الوزراء الإثيوبي، شارك اليوم الخميس في مؤتمر قمة دول جوار السودان بالقاهرة من أجل بحث في سبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة.

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