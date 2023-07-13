أول تعليق من مجلس السيادة على البيان الختامي لقمة دول جوار السودان





وأكدت أن القوات المسلحة السودانية مستعدة لوقف العمليات العسكرية فوراً إذا "التزمت المليشيا المتمردة بالتوقف عن مهاجمة المساكن والأحياء والأعيان المدنية والمرافق الحكومية وقطع الطرق وأعمال النهب والالتزام بابتدار حوار سياسي فور توقف الحرب يفضي إلى تشكيل حكومة مدنية تقود البلاد خلال فترة انتقالية تنتهي بانتخابات يشارك فيها جميع السودانيين" كما جاء في البيان.



وكان البيان الختامي لقمة دول دول جوار السودان، كشف عن تشكيل آلية وزارية بشأن الأزمة على مستوى وزراء خارجية دول الجوار.



وأكد البيان الختامي للقمة التي عقدت في القاهرة، اليوم الخميس، على أهمية الحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها ومنع تفككها.



وشارك رؤساء حكومات إفريقيا الوسطى وتشاد وإريتريا وإثيوبيا وليبيا وجنوب السودان في قمة دول جوار السودان، باستضافة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور رئيس الاتحاد الإفريقي وأمين عام جامعة الدول العربية، لبحث كيفية الأزمة السودانية.



رام الله - دنيا الوطنرحب مجلس السيادة السوداني، اليوم الخميس، بمخرجات قمة دول جوار السودان التي انعقدت بالقاهرة، يوم الخميس.وأكدت حكومة السودان وفق بيان مجلس السيادة، حرصها على العمل مع كل الأطراف الساعية لوقف الحرب وعودة الأمن والطمأنينة لربوع بلادنا الحبيبة.