غنيم يُشيد بالدور الفاعل لمسؤول التنمية الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي







استقبل رئيس سلطة المياه في مكتبه اليوم تشارلز دي شياتيناي مسؤول التنمية الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي بمناسبة انتهاء مهامه وتقديرا لجهوده ودوره في دعم قطاع المياه وتعزيز علاقات التعاون ما بين الجانبين الفلسطيني ودول الاتحاد الأوروبي من خلال متابعته لجميع الجوانب الفنية والميدانية مع طواقم سلطة المياه في مختلف المناطق الفلسطينية.وعبر غنيم عن شكره وتقديره للسيد تشارلز على جهوده خلال فترة عمله والتي كان نتاجها تنفيذ العديد من المشاريع والخطط التطويرية لقطاع المياه، مشيداً بمهنية السيد تشارلز ومتابعته الحثيثة لمشاريع وبرامج المياهبدوره عبر دي شياتيناي عن سعادته بتجربة العمل في فلسطين معتبرا إياها تجربة ناجحة ومختلفة استطاع من خلالها الاطلاع عن كثب على حقيقة ما تعيشه العديد من المناطق الفلسطينية التي تعاني من مشاكل مختلفة، ومشيداً في الوقت ذاته بالجهود الكبيرة التي تقوم بها سلطة المياه.