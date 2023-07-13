غنيم يُشيد بالدور الفاعل لمسؤول التنمية الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي
وعبر غنيم عن شكره وتقديره للسيد تشارلز على جهوده خلال فترة عمله والتي كان نتاجها تنفيذ العديد من المشاريع والخطط التطويرية لقطاع المياه، مشيداً بمهنية السيد تشارلز ومتابعته الحثيثة لمشاريع وبرامج المياه
بدوره عبر دي شياتيناي عن سعادته بتجربة العمل في فلسطين معتبرا إياها تجربة ناجحة ومختلفة استطاع من خلالها الاطلاع عن كثب على حقيقة ما تعيشه العديد من المناطق الفلسطينية التي تعاني من مشاكل مختلفة، ومشيداً في الوقت ذاته بالجهود الكبيرة التي تقوم بها سلطة المياه.
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