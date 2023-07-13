اشتية يثمن جهود ممثلة "UNDP" في تعزيز صمود شعبنا

رام الله - دنيا الوطنثمن رئيس الوزراء، محمد اشتية، جهود الممثلة الخاصة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي"UNDP" إيفون هيلي، وذلك خلال استقباله لها، في مكتبه بمدينة رام الله، اليوم الخميس، لمناسبة انتهاء مهام عملها في فلسطين.وأشاد اشتية بجهود هيلي خلال فترة عملها في فلسطين، كممثل لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من أجل تعزيز صمود شعبنا، وتمكينه في طريق إقامة الدولة، وتحقيق التنمية وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية، متمنيا لها التوفيق في حياتها الشخصية والعملية.وأكد أهمية دعم المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية، ولما يشكل من رسالة تضامن وأمل لشعبنا، وعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فلسطين، والذي يأتي بالتكامل مع الأهداف والأولويات الوطنية.