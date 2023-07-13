شؤون فلسطينية

وزيرة السياحة: نعمل على تطوير واقع السياحة الداخلية

وزيرة السياحة: نعمل على تطوير واقع السياحة الداخلية
رام الله - دنيا الوطن
استقبلت وزيرة السياحة والاثار، رُلى معايعة رئيس بلدية قلقيلية فيصل شريح والوفد المرافق له، حيث جرى اللقاء في مقر وزارة السياحة والاثار بمدينة بيت لحم ورحبت الوزيرة معايعة بالسيد شريح والوفد المرافق له.

وأكدت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على أهمية العلاقات الثنائية المشتركة ما بين وزارة السياحة والاثار والهيئات المحلية، هذه العلاقة والتي تسهم في تطوير الواقع السياحي في ترميم المواقع الاثرية وتحويلها لمواقع سياحية قادرة على استقبال المجموعات السياحية من مختلف دول العالم. 

وتحدثت معايعة عن أهمية العمل مع الهيئات المحلية المختلفة لتعزيز السياحة الداخلية من خلال ابراز المواقع السياحية والاثرية التي تحتضنها مختلف المدن والبلدات والقرى الفلسطينية، ففلسطين تمتلك من الكنوز ما يؤهلها لتكون وجهه سياحية مهمه وفريدة على مستوى السياحة الداخلية او العالمية.

وتباحث الطرفان في سبل انشاء متحف للاثار في قلقيلية، بالإضافة للبدء بتحضيرات اطلاق البرنامج الترويجي السياحي قلقيلية هالمرة غير والذي يستهدف تنسيط السياحة الداخلية وخصوصا من أهلنا في أراضي عام 48، الى قلقيلية وبدورة فقد شكر رئيس بلدية قلقيلية فيصل شريح الوزيرة معايعة على تعاونها الكبير.

وأكد تقديم كامل الدعم والاسناد لتطوير واقع السياحة الداخلية في مدينة قلقيلية من خلال الشراكة مع وزارة السياحة والاثار  

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