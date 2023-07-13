قبل توجهه للولايات المتحدة.. هرتسوغ يبحث مع نتنياهو عدة قضايا

وكان وزير إسرائيلي من حزب (ليكود) الحاكم، قال اليوم الخميس، إن الإدارة الأميركية تتعامل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، "بشكل مهين".





ونقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) تصريحات للوزير الذي لم تكشف عن اسمه وخلال محادثة مغلقة قوله: إن "الإدارة الأمريكية تتصرف بشكل غير عادل ومهين تجاه نتنياهو".





في السياق، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير قوله: "آمل وأعتقد أن الإدارة الأمريكية ستحترم الناخب الإسرائيلي الذي اختارنا".





يأتي ذلك في الوقت الذي نفى فيه متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، اليوم الخميس، الأحاديث بشأن إعادة تقييم الولايات المتحدة العلاقات الرسمية مع إسرائيل.





وقال خلال تصريح صحفي إنه "لا يوجد حديث عن إعادة تقييم العلاقات الإسرائيلية الأمريكية". وذلك بعد أن ادعى كاتب العمود في صحيفة (نيويورك تايمز) توم فريدمان أن مثل هذه الخطوة كانت وشيكة.





وأضاف المتحدث باسم مجلس الأمن القوي في البيت الأبيض، "لا يوجد حديث عن نوع من إعادة التقييم الرسمية" للعلاقات بين واشنطن والقدس.





وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، الحديث عن كبير المحللين في صحيفة (نيويورك تايمز) الأميركية، بشأن آخر تطورات العلاقة المتوترة بين الولايات المتحدة وإسرائيل.



