غزة: نقابة الموظفين تصدر بياناً في ظل استمرار تأخير صرف الرواتب

أصدرت نقابة الموظفين بغزة، اليوم الخميس، بياناً في ظل تأخر صرف رواتب الموظفين من قبل وزارة المالية.





وقال النقابة في البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "في ظل الواقع الصعب للموظفين واستمرار تأخير صرف الدفعة الشهرية دون أي تصريح رسمي من الجهات المختصة، تعبر نقابة الموظفين في القطاع العام عن استيائها الشديد إزاء هذا الأمر".





وأضافت: وعليه فإن النقابة تكرر مطالبتها للجهات المختصة بسرعة صرف دفعة شهر حزيران/يونيو للموظفين وسنعمل على تنفيذ إجراءات احتجاجية خلال الأسبوع المقبل للمطالبة بحقوق الموظفين وعلى رأسها انتظام صرف الدفعة الشهرية من الراتب على رأس كل شهر دون تأخير.





وتابعت النقابة: "ستبقى نقابة الموظفين الدرع الحامي لحقوق الموظفين".

رام الله - دنيا الوطن