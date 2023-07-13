شؤون فلسطينية

غزة: نقابة الموظفين تصدر بياناً في ظل استمرار تأخير صرف الرواتب

غزة: نقابة الموظفين تصدر بياناً في ظل استمرار تأخير صرف الرواتب
نقابة موظفي غزة تعبر عن استيائها من تأخر رواتب الموظفين عن شهر يونيو
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت نقابة الموظفين بغزة، اليوم الخميس، بياناً في ظل تأخر صرف رواتب الموظفين من قبل وزارة المالية.

وقال النقابة في البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "في ظل الواقع الصعب للموظفين واستمرار تأخير صرف الدفعة الشهرية دون أي تصريح رسمي من الجهات المختصة، تعبر نقابة الموظفين في القطاع العام عن استيائها الشديد إزاء هذا الأمر".

وأضافت: وعليه فإن النقابة تكرر مطالبتها للجهات المختصة بسرعة صرف دفعة شهر حزيران/يونيو للموظفين وسنعمل على تنفيذ إجراءات احتجاجية خلال الأسبوع المقبل للمطالبة بحقوق الموظفين وعلى رأسها انتظام صرف الدفعة الشهرية من الراتب على رأس كل شهر دون تأخير.

وتابعت النقابة: "ستبقى نقابة الموظفين الدرع الحامي لحقوق الموظفين".

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