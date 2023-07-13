دولي

المحكمة العليا في إسرائيل تعقد جلسة استماع بالتماس يسعى لتنحية نتنياهو

المحكمة العليا في إسرائيل تعقد جلسة استماع بالتماس يسعى لتنحية نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت المحكمة العليا في إسرائيل، أنها ستعقد جلسة استماع في الالتماس الذي يسعى إلى تنحية رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.

ووفق ما نقلت قناة (كان) الإسرائيلية، فإن الجلسة تأتي بدعوى مخالفة نتنياهو لائحة تضارب المصالح المطبقة على قضيته.

في السياق، قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، اليوم الخميس إنه في خضم الاحتجاج على قانون الإصلاح القضائي، قضت المحكمة العليا بأن الالتماس الذي قدمته، المحامية دافنا هولتز لاتشنر نيابة عن "حصن الديمقراطية" لتنحيه نتنياهو لخرقه المحظورات التي تنطبق عليه، بسبب تضارب المصالح، ستتم محاكمته أمام هيئة القضاة في أسرع وقت ممكن.

وقالت المحامية دافنا هولتز لاتشنر: "نحن مرتاحون جدا لحقيقة أن المحكمة العليا وجدت أنه من المناسب مناقشة السؤال المهم حول ما إذا كان، في ضوء الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها نتنياهو، من خلال عدم الامتثال للحظر المفروض عليه، بسبب التضارب الجاد والقوي في المصالح الذي يُتهم فيه بارتكاب جرائم خطيرة، بإلغاء أهليته لمنصبه كرئيس للوزراء. نعتقد أن هذه هي النتيجة المطلوبة، لأنه بخلاف ذلك لا معنى لحظر وجود مسؤول منتخب في تضارب المصالح في منصبه"، وفق ما نقل موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.

وأشارت إلى أنه قبل ثلاثة أشهر، رفضت المحكمة العليا التماس إدخال نتنياهو إلى السجن بسبب خطابه الذي أعلن فيه أنه سيتدخل مباشرة في تشريع قانون الإصلاح القضائي بسبب عدم استنفاد الإجراءات.

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