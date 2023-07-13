شؤون فلسطينية

دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني تدين الاستيلاء على منزل عائلة صب لبن بالقدس

رام الله - دنيا الوطن
أدانت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني الاستيلاء على منزل عائلة صب لبن في البلدة القديمة بالقدس المحتلة بقوة السلاح، وتسليمه للمستوطنين، وتعتبره جريمة ضد الإنسانية وتصعيد خطير لسياسة التطهير العرقي.

وقالت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني إن "إخلاء العائلات المقدسية من منازلها بالقوة وبدون أي وجه قانوني يعتبر جريمة ضد الإنسانية، حسب القانون الدولي الإنساني ومعاهدة جنيف الرابعة، والتي بموجبها تحظر على الاحتلال تهجير السكان المدنيين من منازلهم بالقوة".

وتدعو الدائرة المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية والتحرك العاجل لوقف جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والعمل لتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين الذين يتعرضون لأبشع جرائم الإرهاب".

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