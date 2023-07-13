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البرلمان العربى يدين اقتحام الاحتلال منزل الشيخ عكرمة صبري وتسليمه قراراً بمنعه من السفر

البرلمان العربى يدين اقتحام الاحتلال منزل الشيخ عكرمة صبري وتسليمه قراراً بمنعه من السفر
البرلمان العربي
رام الله - دنيا الوطن
أدان البرلمان العربى، اقتحام سلطات الاحتلال لمنزل الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، وإمام وخطيب المسجد الأقصى، ومفتي القدس والديار الفلسطينية سابقًا، وعضو أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وتسليمه قراراً بمنعه من السفر لمدة 6 اشهر بحجة أن سفره يشكل خطر أمني على دولة الاحتلال.

وأعرب البرلمان العربى، عن استنكارة ورفضه لما قامت به سلطات الاحتلال بحق الشيخ عكرمة صبري واستدعائه للتحقيق معه دون مراعاة لمكانة الشيخ ووضعه الصحي.

وأكدالبرلمان العربى، دعمه الدائم لرجال الدين في القدس وفلسطين والمرابطين واحترام القامات الدينيه الفلسطينية، التى تصدح في الدفاع عن المسجد الأقصى ومدينة القدس.

ودعا البرلمان العربي، الدول العربية والإسلامية التدخل لوقف الملاحقة التعسفية الإسرائيلية بحق الشيخ عكرمة صبري والذي يمثل المرجعية الإسلامية في فلسطين.

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