غنيم يوقع مذكرة تفاهم مشروع تحسين خدمات تزويد مياه الشرب في جنين





رام الله - دنيا الوطنوقع رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم اليوم مذكرة تفاهم مشروع تحسين خدمات تزويد مياه الشرب في مدينة جنين مع رئيس مؤسسة جايكا اليابانية "ميتسوتاكا" هوشي ورئيس بعثة جايكا من اليابان ميغاوا ما ساهيتو بحضور الفريق الاستشاري الياباني الذي يعمل على تجهيز مخططات التصاميم ووثائق العطاء.ويهدف المشروع الى رفع نسبة المخدومين بشبكات المياه في جنين من 81% الى نسبة 98% ويعمل على الحد من الفاقد المرتفع الناتج عن اهتراء الشبكات.واستهل م. غنيم كلمته بالشكر والتقدير للشعب والحكومة اليابانية على دعمهم المتواصل للشعب الفلسطيني في كافة المجالات والدعم المتميز في قطاع المياه الصحي الذي يأتي في التوقيت الصحيح بعد الآثار الجسيمة للعدوان الإسرائيلي على مدينة ومخيم جنين والذي دمر البنية التحتية لأنظمة المياه والصرف الصحي.واكد م. غنيم على ان تنفيذ هذا المشروع الحيوي في مدينة جنين والتي تعد من المحافظات التي تعاني من شح في كميات المياه المخصصة للشرب والاستخدامات الاخرى، واكد ان هذا المشروع هو أحد المشاريع التي يتم تنفيذها في محافظة جنين بتمويل من البنك الدولي وبنك التنمية الألماني وتهدف الى تطوير النظام المائي في المحافظة وتزويد التجمعات غير المخدومة بالمياه بشبكات مياه وزيادة كميات المياه المزودة والتي تعمل على تحسين جودة خدمات المياه بشكل كبير.وأضاف أنه بالتوازي مع تنفيذ مشاريع البنية التحتية، يتم العمل على إنشاء مصالح المياه الإقليمية في المحافظة وفق قانون المياه والذي سينعكس إيجاباً على الخدمات التي يستفيد منها المواطنون ويتم من خلالها أيضا تطوير أداء مقدمي الخدمات، وقد تم قبل فترة وجيزة الإعلان عن اول مصلحة مياه في محافظة جنين يتمإنشاؤها وفق قانون المياه.وبدوره أثنى هوشي الممثل العام لمؤسسة جايكا على ما تقوم به سلطة المياه في مجال تحسين خدمات تزويد المياه وتطوير قطاع المياه والصرف الصحي بكافة أشكاله مؤكدا على استمرار مؤسسة جايكا في دعم قطاع المياه بصفته من أكثر القضايا ذات الأولوية.هذا ومن الجدير ذكره انه سيتم توقيع الاتفاقية المالية من قبل الحكومة اليابانية قبل نهاية العام الجاري وسيتم البدء مباشرة بأعمال التصاميم وتنفيذ المشروع الذي يمتد لفترة ثلاث سنوات.